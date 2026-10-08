Emil Gânj, la un an de la crima din Mureș. Semnalele care au fost ignorate înainte de tragedie

La un an de la moartea Andei, cazul Emil Gânj readuce în atenție un șir de semnale care, dacă ar fi fost tratate diferit, poate ar fi putut preveni tragedia. Tânăra de 23 de ani a fost ucisă în iulie 2025, însă pericolul reprezentat de fostul său partener era cunoscut cu mult timp înainte.

În 2024, Anda ajunsese să ceară protecția autorităților după ce ar fi fost agresată și amenințată. Pe numele lui Emil Gânj a fost emis un ordin de protecție, însă acesta a fost încălcat ulterior. Bărbatul era deja cunoscut pentru fapte violente și fusese condamnat în trecut la 15 ani de închisoare pentru omor, fiind eliberat înainte de executarea integrală a pedepsei.

Cu toate acestea, pericolul nu a dispărut. Gânj a ajuns din nou în apropierea fostei partenere. Pe 8 iulie 2025 a avut loc tragedia care a șocat o țară întreagă. Potrivit anchetatorilor, acesta a pătruns în locuința Andei și a ucis-o, după care a incendiat casa.

„Era un secret cunoscut în comunitate”

Cazul ridică întrebări despre modul în care sunt identificate persoanele aflate în pericol și despre reacția instituțiilor atunci când există deja un istoric de violență. Criminologul Dan Rusu atrage atenția că, în asemenea situații, agresorul și victima sunt adesea cunoscuți în comunitate. Astfel, pericolul poate deveni un „secret” pe care toată lumea îl știe, dar nimeni nu îl oprește la timp.

„Ei trec prin radar, ei sunt cunoscuți, este un secret cunoscut în comunitate că acea victimă la un moment dat va fi ucisă”, a declarat Dan Rusu, pentru Pro TV.

După crimă, autoritățile au mobilizat resurse importante pentru găsirea lui Gânj. La nivelul Poliției Române au fost dispuse verificări, iar 14 polițiști au fost cercetați prealabil, inclusiv persoane cu funcții de conducere.

Familia Andei trăiește în continuare cu frica

La un an de la tragedie, surorile Andei spun că durerea nu a trecut. Mai mult, mormântul tinerei a fost profanat chiar în noaptea în care se împlinea un an de la crimă. Poliția a deschis un dosar penal pentru profanare de morminte.

„Altcineva n-a venit ca să facă, că ăsta e caz de pușcărie. Toată lumea știe că acolo, la cimitir, e plin de camere. Nu s-a riscat nimeni”, a mărturisit Camelia, sora victimei, pentru aceeași sursă.

Între timp, Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție. El nu a fost însă capturat.

Legea femicidului, adoptată după tragedie

Cazul a devenit unul dintre exemplele care readuc în discuție necesitatea unor mecanisme eficiente de evaluare a riscului. Legea femicidului, adoptată în aprilie 2026, ar trebui să ofere autorităților instrumente suplimentare pentru identificarea situațiilor în care o femeie este în pericol.

Rămâne însă întrebarea esențială: dacă semnalele existau deja, de ce nu au fost suficiente pentru ca tragedia să fie prevenită? Cazul Andei arată cât de important este ca amenințările, ordinele de protecție încălcate și istoricul de violență să fie tratate ca avertismente reale, înainte ca acestea să se transforme într-o tragedie.

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