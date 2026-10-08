Ce meniu are Vlad Bălțățeanu în arest. Se trezește în fiecare dimineață la ora 06:00

Vlad Bălțățeanu , principalul suspect în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt, a fost adus marți, 6 octombrie, în România din Elveția. După ce a ajuns în țară, bărbatul a fost plasat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, iar viața acolo nu pare că este prea grea pentru acesta. Are doi colegi de cameră, televizor și condiții decente.

Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în cazul morții Valentinei. Acesta a părăsit teritoriul României înainte ca fapta să fie descoperită de autorități. După o săptămână de la descoperirea macabră, în data de 28 septembrie, bărbatul s-a prezentat singur la sediul Poliției din St. Gallen, Elveția. Iar în data de 6 octombrie a fost adus în România.

Vlad Bălțățeanu, viață ușoară în arestul preventiv

După ce a fost audiat de polițiștii din Vâlcea, Vlad Bălțățeanu a fost plasat în arest preventiv. Ei bine, se pare că acesta nu duce o viață prea grea în detenție. Bărbatul are doi colegi de celulă, iar cei trei se bucură și de un televizor în cameră, care este pornit în permanență, potrivit informațiilor apărute în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

De asemenea, a fost dezvăluit și programul pe care principalul suspect în cazul morții Valentinei îl are în arestul preventiv, unde va petrece 30 de zile. Vlad Bălțățeanu se trezește în fiecare dimineață la ora 6:00 și se prezintă la micul dejun.

Astăzi, 8 octombrie, suspectul a avut în meniu la prima masă a zilei biscuiți, brânză topită, dulceață și un ou fiert. Mai apoi, la ora 12:30, Vlad Bălțățeanu a servit prânzul, unde a avut ciorbă de legume și tocăniță de cartofi cu carne de porc. La cină, deținuții vor avea în meniu mâncare de fasole cu carne de porc.

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul Valentinei

Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în cazul Valentinei, tânăra al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt. Cazul a fost deschis după ce o persoană care se afla la pescuit pe malul râului, în zona Barajului Ionești, județul Vâlcea, a sunat la Poliție și a anunțat că a observat un bagaj care plutea pe apă.

Din păcate, în interiorul valizei a fost găsit cadavrul Valentinei. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, pe trupul fetei au fost identificate mai multe urme de lovituri și 5 coaste rupte, anchetatorii stabilind că Valentina a avut parte de o moarte extrem de violentă.

După ce ar fi comis teribila crimă, Vlad Bălțățeanu a reușit să fugă din țară, însă după 7 zile, în data de 28 septembrie, bărbatul s-a prezentat singur la sediul Poliției din St. Gallen, Elveția.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

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Foto: Inquam Photos – George Calin, Instagram