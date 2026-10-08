Mama Valentinei, prima reacție după ce Vlad Bălţăţeanu a fost adus în România. Ce pedeapsă susține că merită presupusul criminal

Mama Valentinei, prima reacție după ce Vlad Bălţăţeanu a fost adus în România. Ce pedeapsă susține că merită presupusul criminal
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Mama Valentinei/ sursa foto: colaj CANCAN
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Valentina Tănăsie, tânăra găsită fără viață într-o valiză în râul Olt, a îndoliat o întreagă comunitate. Familia acesteia își stăpânește cu greu dorul de ea. De curând, mama ei a publicat imagini rare în mediul online, semn că durerea o apasă din ce în ce mai mult. 

În timp ce Vlad Bălțățeanu a fost adus în România pentru audieri, familia Valentinei o plânge neîncetat. Mama tinerei găsite fără viață în râul Olt a publicat pe rețelele de socializare imagini cu ea, gestionând cu greu dorul pe care îl poartă în suflet. În imagini se poate observa cum Valentina zâmbea și își ținea strâns câinele în brațe. Nici până astăzi, animalul de companie nu a fost găsit, iar oamenii au sărit în ajutor pentru a-l căuta. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce a postat mama Valentinei Tănăsie

Mama Valentinei trece prin momente cumplite. La câteva săptămâni după ce și-a condus fiica pe ultimul drum, pare că dorul este din ce în ce mai greu de gestionat. Aceasta a publicat în mediul online un videoclip care înrămează fotografii cu cea căreia i-a dat viață. În imagini, pe chipul tinerei era de fiecare dată un zâmbet larg, iar în brațe își strângea cu iubire animalul de companie.

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Yuki, câinele Valentinei, a fost dat dispărut odată cu moartea ei. Numeroși oameni s-au alăturat apelului familiei de a căuta cățelușul, însă până în prezent nimeni nu i-a dat de urmă. Pe lângă imagini, mama Valentinei a scris și un mesaj, aceasta fiind, totodată, și o primă reacție a femeii după ce Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în acest caz, a fost extrădat și adus în România.

Valentina/ sursa foto: social media

Valentina/ sursa foto: social media

Ce pedeapsă susține mama Valentinei că merită Vlad Bălțățeanu

Femeia nu s-a mai putut abține și a publicat un nou mesaj de dor la adresa fiicei sale, dar în care l-a menționat și pe presupusul criminal. Aceasta a descris-o pe Valentina ca fiind un copil bun, cu suflet mare.

Mama tinerei susține că merită să fie pedepsit și „chinuit”, așa cum a fost și fiica ei.

„Fata mea cu suflet bun și blând, era un copil liniștit, criminalul minte dacă zice ceva de îngerul meu. El merită să fie jupuit și ars de viu să simtă durere să fie chinuit cum a chinuit copilul meu nevinovat care nu a știut decât să-l iubească și să-l ierte pe nemernic”, a scris mama Valentinei în mediul online.

VEZI ȘI: Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, primele declarații după ce a fost agresat de presupusul criminal al Valentinei: ”Eram eu de vină?”

Mesajul transmis de Tzancă Uraganu’, după ce Vlad Bălțățeanu a fost adus în țară: „Cât îmi doream să văd imaginile astea”

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