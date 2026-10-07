Mesajul transmis de Tzancă Uraganu’, după ce Vlad Bălțățeanu a fost adus în țară: „Cât îmi doream să văd imaginile astea”

Tzancă Uraganu
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Cazul Valentinei continuă să stârnească reacții puternice! După ce Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în dosarul morții tinerei de 28 de ani, a fost adus în România încătușat, imaginile au făcut rapid înconjurul internetului. Printre cei care au avut o reacție fulgerătoare s-a numărat și Tzancă Uraganu.

Vlad Bălțățeanu a ajuns în România pe 6 octombrie, după ce fusese dat în urmărire internațională și se predase autorităților din Elveția. Aterizarea pe Aeroportul Henri Coandă a atras atenția celor aflați în zonă, iar imaginile cu suspectul încătușat au ajuns imediat pe rețelele de socializare.

Tzancă Uraganu, mesaj dur după ce Vlad Bălțățeanu a fost adus în țară

Tzancă Uraganu a dat peste aceste imagini și a reacționat public. Artistul a vorbit despre cazul Valentinei și despre momentul în care l-a văzut pe Vlad Bălțățeanu în custodia autorităților.

„Dumnezeu face dreptate! Uitați, oameni buni, ce a putut să facă omul ăsta! O să mai vii la bătrânețe (n.r. acasă). Normal ar fi tot restul vieții tale să stai acolo. Doamne, cât de mult îmi doream să văd imaginile astea”, a spus Tzancă Uraganu, pe TikTok.

Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu

Reacția vine într-un moment în care anchetatorii încearcă să pună cap la cap toate informațiile din dosarul privind moartea Valentinei. Tânăra de 28 de ani a fost găsită moartă într-o valiză, în râul Olt, iar circumstanțele în care și-a pierdut viața sunt în continuare investigate.

Ce se întâmplă cu Vlad Bălțățeanu

Odată ajuns în România, Vlad Bălțățeanu poate fi audiat de anchetatori, iar declarațiile sale urmează să fie analizate în raport cu probele strânse în dosar.

Dacă va confirma implicarea în fapta investigată, anchetatorii pot lua în calcul și reconstituirea traseului pe care l-ar fi parcurs. Verificările ar putea porni din zona imobilului din Tomșani și ar putea ajunge până la râul Olt, acolo unde trupul Valentinei ar fi fost abandonat. Fiecare informație trebuie însă verificată și pusă în acord cu probele existente.

Aducerea lui în România deschide astfel o nouă etapă în anchetă. Autoritățile încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte ca Valentina să fie găsită fără viață și care a fost traseul evenimentelor.

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