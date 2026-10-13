Ce fotografie a primit Adrian Cuculis, avocatul familiei Valentinei Tănasie: „Spune cu o siguranță ieșită din comun că el știe cine a omorât-o”

Apar informații noi în ancheta morții Valentinei Tănasie! Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei, a dezvăluit la Dan Capatos Show că a primit o fotografie șocantă. Imaginea ar prezenta doi bărbați îmbrăcați în haine negre, care stau în fața unei valize albastre, un troller mare de cală, iar alături de ei s-ar afla niște cuțite. Cele două persoane se află în aer liber, pe iarbă. Avocatul spune că a verificat fotografia din mai multe surse și nu ar fi făcută cu ajutorul inteligenței artificiale! CANCAN.RO are toate detaliile!

Ce poză a primit Adrian Cuculis, avocatul familiei Valentinei Tănasie

Avocatul familiei Valentinei a povestit că a primit imaginea în urmă cu două zile. O persoană i-ar fi trimis mesaje în care susținea că Vlad Băltățeanu nu ar fi responsabil pentru moartea tinerei. Ulterior, acesta a primit fotografia și a verificat dacă imaginea ar fi putut fi generată cu inteligența artificială. Vezi emisiunea integrală aici!

„Vreau să spun o chestiune în premieră. Eu n-am vrut să dau informația asta publică, am dezbătut-o doar cu procurorul de caz. În urmă cu două zile, am primit niște fotografii. Primesc niște mesaje din partea unei persoane care, mă rog, nu contează dacă rămâne anonimă sau e publică. Persoana spune cu o siguranță ieșită din comun că el știe cine a omorât-o pe Valentina, respectiv, în niciun caz Vlad, pe care îl cunoaște foarte bine. I-am spus: «Domnule, din astea primesc în fiecare zi». Mi-a trimis o poză pe care am verificat-o din vreo trei surse diferite, cu AI-ul. Adică să văd dacă e făcută cu inteligența artificială. Era o poză cu doi bărbați care o înghesuiau pe Valentina în valiză. M-a sunat și băiatul acela din Elveția, care mi-a trimis și el niște poze de la momentul în care Vlad Băltățeanu l-a sunat pe video. Deci ceea ce cred eu că se întâmplă în momentul acesta este un fenomen care apare, dintr-odată, în jurul lui Vlad Băltățeanu.”

Fotografia este reală sau nu?

În fotografie, valiza este ușor întredeschisă și pare că ar fi plină cu haine. În jurul acesteia stau doi bărbați îmbrăcați în haine negre, de firmă, dar și mai multe arme de tip pumnal, curate. Avocatul Cuculis susține că persoana care îi trimite astfel de informații ar încerca să atragă atenția de la faptele lui Vlad, iubitul Valentinei.

„Poate să fie o mega cioacă, poate să nu fie. Se putea duce orice fel de scelerat să facă poze exact acolo, cu un geamantan, o valiză identică și cam asta e. Adică eu îți spun doar ce apare. Eu nu spun că, uite, ăștia sunt criminali. Eu spun doar că există și acest trend în momentul de față, prin care unii și alții încearcă să-l albească pe Vlad Băltățeanu într-un mod nejustificat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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