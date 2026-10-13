Sora Valentinei a făcut un lucru emoționant după moartea tinerei. Mesajul care i-a impresionat pe internauți

Gestul făcut de sora Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză pe râul Olt, i-a impresionat pe mulți. La câteva săptămâni după moartea femeii de 28 de ani, Eliza a ales să îi aducă un omagiu emoționant prin intermediul artei, păstrând astfel vie amintirea celei alături de care și-a petrecut copilăria.

Cazul Valentinei a șocat opinia publică după ce tânăra și-a pierdut viața în circumstanțe tragice. Anchetatorii îl consideră principal suspect pe partenerul acesteia, Vlad Bălțățeanu, aflat în custodia autorităților din România. Între timp, familia victimei continuă să trăiască o durere greu de descris, încercând să facă față unei realități care le-a schimbat complet viața.

Sora Valentinei a făcut un lucru emoționant după moartea tinerei

La câteva săptămâni de la deces, sora Valentinei a publicat pe rețelele de socializare o imagine cu un tablou realizat chiar de ea. Lucrarea reprezintă portretul unei femei care, potrivit propriei mărturisiri, a ajuns să semene într-o anumită măsură cu sora sa. Pentru Eliza, pictura a căpătat o semnificație aparte după tragedia care a lovit familia.

Tânăra a dezvăluit că a început să lucreze la acest tablou cu doar o zi înainte ca Valentina să dispară. Pe măsură ce pictura prindea contur, a observat asemănarea cu sora sa și a început să privească lucrarea ca pe un simbol al legăturii dintre ele. De asemenea, Eliza a spus că intenționează să mai realizeze o pictură specială, dedicată lui Yuki, cățelul Valentinei, respectând astfel o dorință exprimată de aceasta înainte de tragedie.

„Am început să pictez chipul din acest tablou în ultima zi din viața surorii mele.Pe măsură ce avansam, mi-am dat seama că seamănă puțin cu ea. Încă nu știu dacă ar trebui să-l ofer cuiva sau să îl păstrez. Ea m-a rugat recent să îi pictez un tablou cu Yuki și urmează să îl fac și pe acela pentru ea”, a transmis sora Valentinei.

Mesajul care i-a impresionat pe internauți

În colțul tabloului, Eliza a adăugat și o dedicație pentru cea pe care a pierdut-o mult prea devreme. Mesajul simplu, dar încărcat de emoție, a atras atenția celor care au urmărit postarea.

„Pentru îngerul meu, Valentina”, a scris Eliza.

Durerea este resimțită la fel de intens și de mama tinerei. Femeia a publicat recent un videoclip în care a adunat mai multe fotografii cu fiica sa, imaginile fiind însoțite de o melodie cu puternică încărcătură emoțională. Materialul a fost distribuit și comentat de numeroși utilizatori, mulți dintre ei transmițând mesaje de susținere familiei îndoliate.

Printre reacțiile primite s-a aflat și mesajul unei persoane care i-a mărturisit că a compus o melodie în memoria Valentinei. Răspunsul mamei a evidențiat suferința profundă pe care o trăiește de la pierderea fiicei sale și dorința imposibil de împlinit de a o avea din nou alături.

„M-ai făcut să plâng iar. Copilul meu…îmi vreau copilul înapoi. O voi aștepta mereu acasă. Să vină, să mă sune”, a scris mama Valentinei, pe TikTok.

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Apar noi informații despre cazul Valentinei din Olt. Vlad Bălțățeanu, audiat pentru prima dată