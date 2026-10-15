„Ai grijă de fata mea. Adio!” Mădălina Apostol s-a filmat înainte de a-și pune capăt zilelor și i-a trimis mesajul unei prietene din Mexic

„Ai grijă de fata mea. Adio!” Mădălina Apostol s-a filmat înainte de a-și pune capăt zilelor și i-a trimis mesajul unei prietene din Mexic
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„Ai grijă de fata mea. Adio!” Acesta este mesajul tulburător pe care Mădălina Apostol i l-a trimis prietenei sale din Mexic, Vanessa, înainte de moarte. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detalii despre ultimele momente din viața femeii și despre înregistrarea video care ridică numeroase semne de întrebare.

În noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, Mădălina Apostol a fost găsită fără viață în locuința din România în care stătea după întoarcerea din Mexic. Potrivit mărturiilor familiei care o găzduia, ziua respectivă se desfășurase aparent normal. Mădălina făcuse treburi prin casă și prin curte, iar ulterior le-ar fi spus celor din jur că merge să se relaxeze în baie. Când au observat că nu mai răspunde, gazdele au descoperit tragedia. Cei care au petrecut ultimele ore alături de ea au mărturisit că nu au remarcat nimic care să prevestească un asemenea deznodământ.

Mesajul tulburător lăsat de Mădălina Apostol înainte de a muri

În urma sa au rămas trei copii, o familie îndurerată și numeroase întrebări legate de circumstanțele morții sale, inclusiv dacă a fost sau nu vorba despre o sinucidere. La înmormântare au fost prezenți membrii familiei, prietenii, dar și două persoane importante din viața Mădălinei Apostol: fostul partener, Cătălin Grozavu, tatăl fetiței sale, și actualul iubit, Nick Rădoi.

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„Adio! Sunt prea bolnavă.”

Mădălina Apostol a trecut prin mai multe tentative de omor și s-a întors în țară pentru a urma un tratament. După moartea sa, una dintre întrebările care au stăruit în mintea celor apropiați a fost dacă femeia lăsase în urmă un bilet de adio sau vreun indiciu despre ceea ce avea să urmeze.

Un detaliu important a ieșit însă la iveală: Mădălina i-a trimis prietenei sale din Mexic, Vanessa, o înregistrare video în care vorbește despre suferința prin care trecea și își exprimă îngrijorarea pentru viitorul fiicei sale. În imagini, femeia apare îmbrăcată într-un halat de baie, cu părul prins într-o coadă răvășită. Chipul său pare schimbat, iar privirea obosită și vocea încărcată de emoție transmit o suferință profundă. Pe fundal se aude muzică religioasă, în timp ce aceasta îi cere lui Cătălin să aibă grijă de fiica ei. „Ai grijă de fata mea, Cătălin, te rog eu! Te rog din suflet! Ai grijă de fata mea! Adio! Adio! Sunt prea bolnavă. Am trecut prin prea multe! Ai grijă de fata mea! „sunt cuvintele rostite de Mădălina în înregistrare.

Filmarea se încheie cu femeia în lacrimi, copleșită de emoție. Mesajul ridică numeroase întrebări despre starea sa din acele momente și despre ceea ce s-a întâmplat înainte de tragedie, fără a clarifica însă circumstanțele decesului. Filmarea poate fi urmărită integral în emisiunea lui Dan Capatos. Atenție! Imaginile au un puternic impact emoțional.

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