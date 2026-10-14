Izabela, fosta iubită a lui Cătălin Grozavu, ar fi ajuns la spital după un gest extrem! Anunțul făcut în direct la Dan Capatos Show

Momente tensionate la Dan Capatos Show! Izabela, fosta iubită a lui Cătălin Grozavu, ar fi ajuns la spital după ce ar fi încercat să-și ia viața. Informația a fost confirmată în emisiune după verificări făcute cu Poliția. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

O veste tulburătoare a apărut în direct la Dan Capatos Show! Izabela, fosta iubită a lui Cătălin Grozavu, ar fi încercat să își ia viața în timp ce se afla la un hotel cunoscut din Sinaia. Tânăra în vârstă de 25 de ani ar fi ajuns la spital înainte ca situația să devină fatală. Potrivit informațiilor aflate, Poliția a confirmat că aceasta fusese preluată și transportată la spital. Redacția noastră a primit informația inițială de la o tânără aflată în Mexic. Aceasta ar fi fost contactată de Izabela, care i-ar fi trimis poze cu mai multe pastile și alcool. Vezi emisiunea integrală aici!

Potrivit inforamțiilor primite, Izabela ar fi contactat mai multe persoane înaintea incidentului. Printre acestea s-ar fi numărat și o tânără aflată în Mexic, care a alertat alte persoane. Informația a venit mănușă, după ce, la începutul emisiunii, Florina Grozavu a spus că fostul ei partener i-ar fi adus la cunoștință intențiile Izabelei. Se pare că acesta și fosta iubită nu ar mai fi împreună de aproximativ două săptămâni, informație confirmată chiar de Cătălin Grozavu în timpul emisiunii.

„Nu știu cine e prietena, eu nu cunosc. El s-a exprimat altfel când mi-a povestit, a zis de o prietenă de-a ei. Nu știu dacă fata din Mexic e prietena ei. Hotelurile au o anumită politică, nu dau detalii despre oaspeți. Eu l-am găsit o dată pe Cătălin, într-o seară, într-un hotel cu altă femeie. Eram acasă, eram gravidă cu copilul și mi-au venit informații că s-a plătit o cameră la hotelul unde stătea. Am luat frumușel geanta și m-am dus acolo. Mi s-a spus că nu mi se pot da informații despre cameră, din motive de confidențialitate. Băieții erau afară, la fel și fetele de la recepție. Am văzut un registru deschis, am văzut numele persoanei și camera, apoi m-am dus singură sus.”

Poliția a confirmat că Izabela a ajuns la spital

Dan Capatos a anunțat că echipa emisiunii verificase informațiile cu autoritățile din Sinaia. Se pare că Poliția a confirmat că Izabela fusese preluată și se afla la spital.

„Poliția ne-a confirmat că Izabela, în momentul de față, este la spital. Nu cred că este în pericol, dar nu vreau să vorbesc fără să știu exact. Poliția a spus că informația este adevărată, că au fost acolo, au preluat-o și este la spital.”

Până la acest moment, nu se cunosc detalii despre starea tinerei. De asemenea, nu se știe exact care ar fi fost motivul ce a împins-o la un asemenea gest extrem.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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