Prințul Marco, gest urât la adresa lui Radu Vâlcan la bonfire. Totul din cauza „Principesei” Bianca Ghiurcă: „Scuze”

Prințul Marco, gest urât la adresa lui Radu Vâlcan la bonfire. Totul din cauza „Principesei” Bianca Ghiurcă: „Scuze”
Galerie Foto 8
Bianca, Radu Vâlcan și Prințul Marco. Sursa Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Scandal monstru la Insula Iubirii! Bianca Ghiurcă a reușit să-l scoată din sărite până și pe Radu Vâlcan, după o ieșire nervoasă care l-a lăsat pe prezentator fără prea multă răbdare. Totul a explodat la ultimul bonfire, când soția Prințului Marco a povestit că era cât pe ce să sară la bătaie.

Numai că reacția ei nu l-a amuzat deloc pe Radu! Prezentatorul n-a mai suportat și a tras o linie clară între nervi și vulgaritate. Iar Marco? În loc să se arate șocat de comportamentul soției, a început să râdă!

Bianca Ghiurcă l-a scos din minți pe Radu Vâlcan!

Momentul care a aprins spiritele a pornit de la mărturisirea Biancăi Ghiurcă din vila fetelor. După ce a văzut imaginile cu soțul ei și ispita Gabriella, concurenta a recunoscut că furia a fost la un pas să-i scape de sub control. Numai că felul în care a povestit totul a ajuns și în fața lui Radu Vâlcan, iar prezentatorul nu s-a ferit să-i transmită lui Marco ce crede despre atitudinea soției sale.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze
Radu Vâlcan

Radu Vâlcan. Sursa Social media

„Mai aveam un pic și săream la Radu. Deja mă încălzisem, dar după aceea mi-am cerut scuze”, a zis Bianca Ghiurcă în vila fetelor, moment care l-a făcut pe Marco să râdă la bonfire-ul de vineri seara.

Prințul Marco a luat situația cu zâmbetul pe buze și a încercat să dreagă busuiocul în fața prezentatorului. Și-a cerut scuze pentru limbajul soției, dar a recunoscut că astfel de reacții nu sunt deloc o noutate pentru el.

„Îmi cer scuze pentru limbaj. Așa este Bianca. Da (n.r. zilnic), astea sunt reacțiile ei zilnice”, a mai spus Marco.

Scuzele au fost primite, însă asta nu înseamnă că Radu Vâlcan a trecut cu vederea ieșirea Biancăi. Prezentatorul i-a explicat Prințului Marco că una este să fii furios după imaginile care te răscolesc și alta este să treci la un limbaj deplasat. Pe scurt, faptul că ești nervos nu-ți dă liber la orice!

„Una e să fii trist, să fii deranjat, și alta este să fii vulgar”, i-a zis Radu.

Prințul Marco

Prințul Marco. Sursa Social media

Nici Marco nu a negat că soția lui a arătat o latură pe care, cel puțin în acest context, ar fi preferat să nu o vadă. Ba chiar a recunoscut că reacția ei l-a surprins prin intensitate.

„Se pare că acum a scos o latură din ea pe care speram să nu o scoată aici”, a spus Prințul Marco.

„Nu mai pot fizic și psihic”

Iar episodul de la bonfire nu pare să fi fost o simplă scăpare. Încă de la începutul sezonului, Bianca a avut momente în care și-a pierdut cumpătul, mai ales după imaginile cu Marco și ispita Gabriella. Concurenta a ajuns să spună că nu mai rezistă nici fizic, nici psihic și că vrea să părăsească emisiunea.

Nici Gabriella nu a scăpat de atacurile Biancăi, deși rolul ispitei este tocmai acela de a scoate la iveală comportamentul partenerilor în afara relației. Într-unul dintre momentele tensionate, soția Prințului Marco a izbucnit la testimonial și a cerut să plece imediat din Thailanda.

„M-am îmbolnăvit aici, vă rog frumos să îmi aduceți pașaportul, eu am plecat acasă, nu mai stau. Dacă mă ia o criză de nervi acum, sparg tot. Și să vezi după aia ce pagubă… Eu nu mai dorm. O să stau trează să mă vedeți moartă pe aici și faceți ce vreți (…) Nu mai vreau să mai văd absolut nimic. Nu vreau să mai văd. E și frica aia, dar nu aia e primul plan. Eu nu plec de frică, eu plec că nu mai pot fizic și psihic”, a spus Bianca Ghiurcă la testimonial.

VEZI ȘI: Bianca Ghiurcă vrea să plece de la Insula Iubirii. Reacția avută după imaginile cu Prințul și Gabriella: „M-am îmbolnăvit aici”

Prințul Marco își cere scuze în urma scandalurilor din mediul online. Cum își justifică comportamentul: „S-a dus prea departe situația asta”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum a ajuns Andreea Popescu să-l înșele pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa, de fapt: „Și s-a întâmplat”
Cum a ajuns Andreea Popescu să-l înșele pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa, de fapt: „Și s-a întâmplat”
Cum arată Ozana Barabancea la o lună după operația de lifting facial: „Eu nu mă vindec foarte bine”
Cum arată Ozana Barabancea la o lună după operația de lifting facial: „Eu nu mă vindec foarte bine”
De ce a mers Cheloo la Asia Express, de fapt. A spus motivul după ce a fost eliminat: „Asta mi-am dorit”
De ce a mers Cheloo la Asia Express, de fapt. A spus motivul după ce a fost eliminat: „Asta mi-am dorit”
Când s-a „rupt lanțul de iubire” pentru Marcel în relația cu Armina, de fapt. Momentul care i-a adus scandal în căsnicie
Când s-a „rupt lanțul de iubire” pentru Marcel în relația cu Armina, de fapt. Momentul care i-a adus scandal în căsnicie
Armina, prinsă cu minciuna după bonfire! Cine a spus adevărul despre „teatrul” ei
Armina, prinsă cu minciuna după bonfire! Cine a spus adevărul despre „teatrul” ei
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Mediafax
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
În timp ce Trump negocia direct cu Putin intrarea motorinei rusești pe piața americană, delegații din SUA, Ucraina și Europa discutau un acord de pace la Miami. Vestea a surprins pe toată lumea și l-a înfuriat pe Zelenski
Gandul.ro
În timp ce Trump negocia direct cu Putin intrarea motorinei rusești pe piața americană, delegații din SUA, Ucraina și Europa discutau un acord de pace la Miami. Vestea a surprins pe toată lumea și l-a înfuriat pe Zelenski
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Adevarul
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Mediafax
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport.ro
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
Click.ro
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Digi24
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
În timp ce Trump negocia direct cu Putin intrarea motorinei rusești pe piața americană, delegații din SUA, Ucraina și Europa discutau un acord de pace la Miami. Vestea a surprins pe toată lumea și l-a înfuriat pe Zelenski
Gandul.ro
În timp ce Trump negocia direct cu Putin intrarea motorinei rusești pe piața americană, delegații din SUA, Ucraina și Europa discutau un acord de pace la Miami. Vestea a surprins pe toată lumea și l-a înfuriat pe Zelenski
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.