Prințul Marco, gest urât la adresa lui Radu Vâlcan la bonfire. Totul din cauza „Principesei” Bianca Ghiurcă: „Scuze”

Scandal monstru la Insula Iubirii! Bianca Ghiurcă a reușit să-l scoată din sărite până și pe Radu Vâlcan, după o ieșire nervoasă care l-a lăsat pe prezentator fără prea multă răbdare. Totul a explodat la ultimul bonfire, când soția Prințului Marco a povestit că era cât pe ce să sară la bătaie.

Numai că reacția ei nu l-a amuzat deloc pe Radu! Prezentatorul n-a mai suportat și a tras o linie clară între nervi și vulgaritate. Iar Marco? În loc să se arate șocat de comportamentul soției, a început să râdă!

Bianca Ghiurcă l-a scos din minți pe Radu Vâlcan!

Momentul care a aprins spiritele a pornit de la mărturisirea Biancăi Ghiurcă din vila fetelor. După ce a văzut imaginile cu soțul ei și ispita Gabriella, concurenta a recunoscut că furia a fost la un pas să-i scape de sub control. Numai că felul în care a povestit totul a ajuns și în fața lui Radu Vâlcan, iar prezentatorul nu s-a ferit să-i transmită lui Marco ce crede despre atitudinea soției sale.

„Mai aveam un pic și săream la Radu. Deja mă încălzisem, dar după aceea mi-am cerut scuze”, a zis Bianca Ghiurcă în vila fetelor, moment care l-a făcut pe Marco să râdă la bonfire-ul de vineri seara.

Prințul Marco a luat situația cu zâmbetul pe buze și a încercat să dreagă busuiocul în fața prezentatorului. Și-a cerut scuze pentru limbajul soției, dar a recunoscut că astfel de reacții nu sunt deloc o noutate pentru el.

„Îmi cer scuze pentru limbaj. Așa este Bianca. Da (n.r. zilnic), astea sunt reacțiile ei zilnice”, a mai spus Marco.

Scuzele au fost primite, însă asta nu înseamnă că Radu Vâlcan a trecut cu vederea ieșirea Biancăi. Prezentatorul i-a explicat Prințului Marco că una este să fii furios după imaginile care te răscolesc și alta este să treci la un limbaj deplasat. Pe scurt, faptul că ești nervos nu-ți dă liber la orice!

„Una e să fii trist, să fii deranjat, și alta este să fii vulgar”, i-a zis Radu.

Nici Marco nu a negat că soția lui a arătat o latură pe care, cel puțin în acest context, ar fi preferat să nu o vadă. Ba chiar a recunoscut că reacția ei l-a surprins prin intensitate.

„Se pare că acum a scos o latură din ea pe care speram să nu o scoată aici”, a spus Prințul Marco.

„Nu mai pot fizic și psihic”

Iar episodul de la bonfire nu pare să fi fost o simplă scăpare. Încă de la începutul sezonului, Bianca a avut momente în care și-a pierdut cumpătul, mai ales după imaginile cu Marco și ispita Gabriella. Concurenta a ajuns să spună că nu mai rezistă nici fizic, nici psihic și că vrea să părăsească emisiunea.

Nici Gabriella nu a scăpat de atacurile Biancăi, deși rolul ispitei este tocmai acela de a scoate la iveală comportamentul partenerilor în afara relației. Într-unul dintre momentele tensionate, soția Prințului Marco a izbucnit la testimonial și a cerut să plece imediat din Thailanda.

„M-am îmbolnăvit aici, vă rog frumos să îmi aduceți pașaportul, eu am plecat acasă, nu mai stau. Dacă mă ia o criză de nervi acum, sparg tot. Și să vezi după aia ce pagubă… Eu nu mai dorm. O să stau trează să mă vedeți moartă pe aici și faceți ce vreți (…) Nu mai vreau să mai văd absolut nimic. Nu vreau să mai văd. E și frica aia, dar nu aia e primul plan. Eu nu plec de frică, eu plec că nu mai pot fizic și psihic”, a spus Bianca Ghiurcă la testimonial.

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