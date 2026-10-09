Prințul Marco a fugit din cortul în care se afla cu Gabriella! Ce i-a spus ispitei înainte să plece

Întâlnirea dintre Prințul Marco și ispita Gabriella s-a încheiat într-un moment tensionat, după ce concurentul a decis să plece și să nu mai prelungească timpul petrecut alături de tânără. Iată ce s-a întâmplat!

În ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, cei doi au vorbit despre atracția dintre ei, dar și despre limitele pe care Marco nu vrea să le depășească, având în vedere relația cu soția sa, Bianca. Deși Gabriella consideră că între ei există o chimie puternică, concurentul a insistat asupra faptului că nu își dorește ca partenera lui să sufere din cauza comportamentului său.

De ce a decis Prințul Marco să plece din cortul în care se afla cu Gabriella

Seara petrecută de cei doi în cort nu a evoluat în direcția pe care ispita ar fi putut să o aștepte. Deși au avut ocazia să discute departe de ceilalți participanți și să petreacă timp împreună, Prințul Marco a ales să pună capăt întâlnirii. Motivul invocat de concurent a fost legat de faptul că nu vrea să provoace suferință unei alte persoane.

În timpul conversației cu Gabriella, acesta a încercat să explice natura legăturii dintre ei, făcând o distincție între atracția psihologică și apropierea fizică. Marco a vorbit despre existența unei „tensiuni mentale”, în condițiile în care cei doi nu au ajuns să se atingă.

Concurentul a ținut să îi transmită ispitei că nu vrea să ajungă într-o situație în care Bianca să fie rănită de ceea ce se întâmplă pe insulă. „Nu pot, Gabriella, să fac pe cineva să se simtă rău!”, i-a spus acesta înainte de a se retrage.

Decizia lui Marco a arătat că, cel puțin în acel moment, a preferat să întrerupă întâlnirea în loc să continue o experiență care ar putea avea consecințe asupra relației sale. Chiar dacă discuțiile dintre el și Gabriella au lăsat loc interpretărilor, concurentul a susținut că nu au existat atingeri între ei în cort.

Din perspectiva ispitei, plecarea lui Marco nu ar însemna neapărat că acesta nu simte o atracție față de ea. Dimpotrivă, Gabriella consideră că tânărul ar fi prins între ceea ce simte și ceea ce îi dictează rațiunea, încercând să își păstreze controlul asupra propriilor gesturi.

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