Prințul Marco pregătește o transformare spectaculoasă! Ce a pus la cale după revenirea în România

Prințul Marco și-a luat fanii prin surprindere cu o schimbare radicală / Sursa foto: Colaj Cancan
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Întâlnire neașteptată între trei nume cunoscute de la „Insula Iubirii”! Marco s-a întors din Italia în România și s-a revăzut cu doi dintre colegii săi. Cu această ocazie, Prințul a dezvăluit și ce planuri are pentru perioada următoare.

Deși Italia a devenit de mai mult timp locul în care și-a stabilit viața, Marco nu a rupt legăturile cu România. Acesta revine periodic în țară, întrucât și-a construit și un nou cerc de prieteni.

În timpul celei mai recente vizite în București, concurentul de la „Insula Iubirii” a avut parte de o revedere cu Ionuț Mocăniță și Remi Dobre, doi dintre oamenii pe care i-a cunoscut în cadrul emisiunii.

Prințul Marco a apelat la schimbări radicale

„Insula Iubirii” nu aduce doar povești de dragoste puse la încercare, ci și legături care continuă mult timp după terminarea filmărilor. Este și cazul lui Marco, Remi Dobre și Ionuț Mocăniță, care au rămas apropiați după experiența trăită în cadrul emisiunii. Cei trei au păstrat legătura și au demonstrat că prietenia formată în timpul show-ului poate trece dincolo de platourile de filmare.

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Recent, Marco și-a surprins urmăritorii cu o decizie neașteptată. Concurentul de la „Insula Iubirii” a apelat la Ionuț Mocăniță pentru o transformare de imagine și este pregătit să renunțe la actualul său stil. Cei doi s-au întâlnit în România, iar Marco a lăsat să se înțeleagă, printr-o postare pe rețelele de socializare, că urmează să treacă printr-o schimbare importantă de look.

„Am nevoie de un retuș! Nu îl mai suport. Vreau să fiu o divinitate! Să mă faci o divinitate! Uită-te la noi cum suntem de părpăliți (n.r. el și Remi) și uite aici (n.r. Ionuț) o divinitate!”, a declarat Prințul Marco.

Prințul Marco a apelat la Ionuț Mocăniță pentru o schimbare de imagine / Sursa foto: Social media

Gabriella, ispita de care s-a apropiat Prințul Marco

Apropierea dintre Marco și Gabriella a devenit tot mai evidentă pe parcursul șederii în Thailanda. Cei doi au avut mai multe momente împreună în vila băieților. Prin urmare, concurentul a decis să o invite și la o întâlnire. Conversațiile dintre ei au fost presărate cu dezvăluiri personale și au atras rapid atenția celor care urmăreau emisiunea.

Interacțiunile cu Gabriella l-au făcut pe Marco să vorbească deschis despre felul în care se simte în preajma ei. Concurentul a mărturisit că prezența ispitei îi provoacă o stare pe care nu și-o mai amintește de mult timp și nu a ascuns faptul că este atras de ea. Pentru Marco, Gabriella se numără printre femeile care i-au stârnit interesul în cadrul experienței din Thailanda.

„Eu sunt aici ca să îi demonstrez ei că iubirea față de ea este mai presus de orice. Cu toate astea, eu nu mă așteptam să găsesc o fată ca Gabriella, care, după zece ani de zile, să mă facă să mă simt bine. Eu am uitat cum e să fii cu o fată să te facă să te simți bine (…) Mă simt greșind, Gabriella (…) Mă simt judecat întotdeauna”, i-a spus Prințul Marco ispitei Gabriellei.

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