Ce se întâmplă cu nunta lui Marcel și a Arminei după Insula Iubirii. Au apărut zvonuri despre divorț, dar au făcut un anunț neașteptat

Ce se întâmplă cu nunta lui Marcel și a Arminei după Insula Iubirii. Au apărut zvonuri despre divorț, dar au făcut un anunț neașteptat
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Ce a spus Armina despre nunta cu Marcel / Sursa foto: Instagram
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Armina și Marcel Andrei au ajuns în centrul atenției după participarea la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, însă experiența din Thailanda nu a decurs așa cum și-au imaginat. După ce au părăsit show-ul de la Antena 1, au apărut speculații privind un posibil divorț, dar cei doi au negat zvonurile și au anunțat o schimbare importantă în planurile de nuntă.

Cei doi au venit în emisiune pentru a-și testa relația înainte de căsătorie. „Maluma de România” spera să îi demonstreze partenerei sale că poate avea încredere în el și că gelozia nu își are locul în relația lor. Apariția lor în reality show a atras atenția telespectatorilor, iar momentele petrecute în Thailanda au alimentat numeroase discuții în mediul online.

După încheierea aventurii televizate, viitorii miri au fost în centrul unor speculații legate de viitorul relației. Cu toate acestea, Armina și Marcel nu au confirmat despărțirea, iar planurile pentru căsătorie merg mai departe. Mai mult, cei doi au stabilit o nouă dată pentru evenimentul pe care îl pregătesc de ceva vreme.

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Sursa foto: Social media

Când vor avea nunta Marcel și Armina

Inițial, nunta era programată pentru luna decembrie, însă Armina a explicat, în timpul unui live pe TikTok, de ce au fost nevoiți să modifice data. Cei doi își doreau să organizeze ceremonia în ultima lună a anului, dar au aflat că nu se pot căsători religios în perioada respectivă, din cauza postului Crăciunului.

Marele eveniment a fost reprogramat pentru 14 noiembrie. Armina a precizat că mai este doar o lună până când va îmbrăca rochia de mireasă. Schimbarea datei vine după ce, în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate, cei doi au făcut cununia civilă, tot în luna noiembrie. În ciuda zvonurilor apărute după participarea la Insula Iubirii, cuplul se pregătește acum pentru ceremonia religioasă.

„Nunta nu o am în decembrie, o am în noiembrie. În noiembrie o am nunta! Pentru că practic în decembrie am vrut. Dar, eu acum doi ani și jumătate, când am făcut cununia civilă, am făcut-o în noiembrie, dar nu m-am gândit că în decembrie este postul Crăciunului. Și practic mi-am pus data de decembrie. Și când m-am dus la popa, la părintele, mi-a zis: «Nu pot să te cunun de Crăciun»! Și am schimbat în noiembrie. Luna viitoare am nunta, practic. Ce să facem… Luna următoare, pe 14 noiembrie”, a spus Armina pe TikTok.

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Armina, criză de gelozie în direct. Gest umilitor la adresa lui Marcel, chiar în timpul unui live

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