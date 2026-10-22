Arhiva de Aur Cancan. Pepe, săruturi pătimașe la ceas de seară cu Raluca Pastramă. 15 ani de la momentul în care relația celor doi a surprins o țară întreagă

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În lumea mondenă, iubirile se aprind repede! Cu 15 ani în urmă, Pepe își găsea liniștea în brațele Ralucăi Pastramă, o tânără de numai 20 de ani pe care artistul a preferat să o țină departe de ochii curioșilor. CANCAN.RO răsfoiește arhiva de aur și readuce în prim-plan începutul, când cei doi făceau tot posibilul să nu dea de bănuit că între ei se înfiripase o idilă.

În data de 22 octombrie 2011, CANCAN.RO vă dezvăluia noua poveste de dragoste a lui Pepe. După despărțirea de Oana Zăvoranu, artistul nu s-a grăbit să tragă obloanele în fața iubirii. Latino-loverul și-a încercat norocul în mai multe rânduri, în speranța că își va găsi jumătatea, iar în lumea mondenă, la momentul respectiv, au început să circule mai multe zvonuri despre femeia care i-ar fi cucerit inima. Ba mai mult, vă povesteam că, la un moment dat, în peisaj a apărut și Beatrice Tican, o fată de bani gata despre care se vorbea că ar fi iubita oficială a cântărețului. Numai că adevărata poveste se scria, discret, în altă parte.

Pepe și Raluca Pastramă au fost surprinși de CANCAN pe 22 octombrie 2011

„Pepe s-a combinat cu Raluca Pastrama” – CANCAN – 22 OCTOMRBIE 2011

Potrivit informațiilor publicate de CANCAN.RO la vremea respectivă, Pepe era îndrăgostit de Raluca Pastramă, fiica unui controversat personaj din Capitală, alături de care începuse o relație cu pași mărunți de câteva săptămâni. Cei doi nu păreau dornici să-și expună povestea în fața tuturor și au ales să păstreze discreția, chiar dacă sentimentele deveneau tot mai serioase.

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Iar dacă cineva mai avea dubii că relația trecea la un alt nivel, vizitele în familie spuneau mai mult decât o mie de declarații. Pepe ar fi mers în vizită la părinții brunetei în vârstă de 20 de ani, iar la scurt timp, tânăra ar fi făcut cunoștință cu familia artistului. Cei doi au hotărât de comun acord să nu atragă atenția asupra lor pentru a nu fi supuși presiunilor și, ori de câte ori se vedeau în public, se comportau ca doi amici. Același scenariu s-ar fi petrecut și miercurea dinaintea dezvăluirii făcute de CANCAN.RO din data de 22 octombrie 2021, când Pepe și Raluca s-au aflat în același club, la aceeași masă, dar fără a interacționa prea mult, pentru a nu da de bănuit.

Pe atunci, puțini ar fi putut anticipa cât de repede avea să se transforme idila într-o relație oficială. În 2012, cei doi s-au căsătorit civil, iar în 2014 au făcut cununia religioasă, avându-i nași pe Andra și Cătălin Măruță. Din povestea lor de iubire au venit pe lume două fetițe, Maria și Rosa Alexandra.

Numai că viața nu ține cont de scenariile frumoase! După opt ani de căsnicie, în toamna lui 2020, Pepe a anunțat public despărțirea de Raluca. Potrivit declarațiilor făcute atunci de artist, decizia separării îi aparținuse fostei sale soții. Iar povestea care începuse cu discreție, în urmă cu aproape un deceniu, ajungea acum la final.

Dar dacă cineva se aștepta ca Pepe să stea prea mult pe banca de rezerve a iubirii, s-ar fi înșelat! La numai patru luni de la anunțul separării, artistul s-a afișat alături de Yasmine Ody, femeia care avea să-i devină ulterior soție și mamă a încă doi copii, un băiețel și o fetiță.

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