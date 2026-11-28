Fondatoarea Musette și-a unit destinele în luna noiembrie cu bărbatul alături de care spune că a găsit relația ideală. Prezentă la evenimentul „20 Years of Luxury – A Night of Old Hollywood Glamour”, Cristina Bâtlan a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a trăit ziua cea mare, cât de implicat a fost soțul său în organizarea nunții, dar și ce dorințe are pentru 2027.

Cristina Bâtlan traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Fondatoarea brandului Musette, cunoscută publicului și datorită aparițiilor sale în emisiunea „Imperiul Leilor”, a spus din nou „DA” în luna noiembrie, când și-a unit destinele cu Traian, bărbatul alături de care spune că se simte iubită și împlinită. Iar dacă mulți miri ajung în ziua nunții cu emoții puternice, în cazul Cristinei, lucrurile au stat puțin diferit. Afacerista a mărturisit pentru CANCAN.RO că nu a avut nici măcar o secundă de trac, desi pregătirile au fost intense, iar timpul nu a fost tocmai generos.

Cristina Bâtlan: „Mi-aș dori ca toate femeile să simtă ceea ce simt eu!”

Prezentă la evenimentul „20 Years of Luxury – A Night of Old Hollywood Glamour”, Cristina Bâtlan a stat de vorbă cu CANCAN.RO și ne-a oferit un interviu despre iubire, căsătorie, viața în doi și planurile pentru anul care urmează.

CANCAN.RO: Bună, Cristina! În primul rând, casă de piatră! Am văzut poze, ați avut o nuntă foarte frumoasă. Cum ești în momentul acesta?

Cristina Bâtlan: Mulțumesc! Mă bucur că sunt la un alt eveniment acum și că suntem doi, venim împreună. Traian s-a integrat și se simte confortabil cu stilul meu de viață. Câteodată ne pare rău că nu reușim să facem mai mult sport sau să avem mai multă grijă de sănătatea noastră, pentru că suntem ocupați. Însă ne-am propus să scurtăm vizitele și toate evenimentele acestea, prezența la evenimente, cât mai mult posibil.

CANCAN.RO: Spune-mi, te rog, cum a fost nunta? Ce emoții ai avut în ziua cea mare?

Cristina Bâtlan: Vreau să-ți spun că n-am avut nicio emoție. Am fost super ocupați înainte de nuntă și am avut un planner și o echipă care s-au ocupat de organizare. Cu toate astea, sunt multe lucruri pe care mirii trebuie să le facă, de la alegerea invitaților până la poziționarea lor la mese. Sunt multe lucruri, în special legate de invitați, pe care trebuie să le faci tu și nu te poate ajuta niciun planner.

În plus, a fost super scurt și a trecut cât o secundă. Mi-aș fi dorit să dureze măcar trei zile, la cât de mult s-a implicat fiecare om din echipă și la cât de mult ne-am ocupat de organizare, astfel încât să fie o petrecere cu adevărat frumoasă. A fost mai mult o petrecere decât o nuntă clasică, pentru că a fost pentru noi și pentru prietenii noștri.

CANCAN.RO: Ați avut mulți invitați?

Cristina Bâtlan: Nu am avut mulți invitați. Am ales oamenii care ne sunt alături și care ne-ar putea fi alături oricând, necondiționat.

Cristina Bâtlan: „Soțul a fost permanent alături de mine.”

Traian nu a fost doar un spectator în povestea pregătirilor, ci a fost permanent alături de Cristina. Ba chiar, după cum povestește aceasta, emoțiile l-au cuprins încă din momentul în care au decis că vor face nunta.

CANCAN.RO: Cine s-a implicat mai mult? Știm că, de multe ori, femeile fac totul singure. Soțul s-a implicat? A fost alături de tine?

Cristina Bâtlan: Soțul a fost permanent alături de mine, pentru că acesta este modelul perfect în care funcționăm. De la emoțiile imense pe care le-a avut atunci când ne-am hotărât, pentru că au fost doar două luni, a început să se întrebe: „Cum o să reușim să facem asta în două luni?”. Pe el deja îl apucaseră emoțiile. Când își măsura stresul din timpul nopții, spunea: „N-am mai fost de mult pe verde și pe albastru”, adică la bine și foarte bine. Eram doar la galben sau roșu.

Asta înseamnă stres imens, însă l-am liniștit pentru că i-am spus: noi lucrăm într-un domeniu în care viteza este totul, suntem creative, avem echipe care se implică și care știu cu adevărat să organizeze un eveniment. Atunci, hai să încercăm!

Oricum, știți cum e la un eveniment: ceea ce faci bine pare că este perfect și nimeni nu știe ce ai uitat să faci sau ce ai greșit. De fiecare dată, ceva nu este chiar perfect. Nu există perfecțiune, există lucruri frumoase pe care le construim de fiecare dată.

CANCAN.RO: Să știi că, uneori, lucrurile imprevizibile sunt mult mai frumoase decât cele organizate.

Cristina Bâtlan: Da, și sunt de acord că, oricât de mult ai organiza și oricât de mult ai pregăti, poți ajunge să te plictisești sau să agasezi echipa cu care lucrezi. Bineînțeles că și atunci faci greșeli și poți face greșeli mult mai mari decât cele pe care le faci pe neașteptate.

CANCAN.RO: Spune-mi, te rog, ce te-a făcut să spui din nou „DA”? Cum este soțul tău? Ce simți alături de el?

Cristina Bâtlan: Cred că atunci când simți că este cel care ți se potrivește cu adevărat, simți asta din prima secundă și nu ai nevoie de alte confirmări. Nu ai nevoie să petreci timp, să descoperi. Simți asta de la început și doar verifici dacă, într-adevăr, nu te-ai înșelat.

Despre asta este o relație perfectă. Mi se pare că ne potrivim foarte mult, că ne completăm acolo unde fiecare dintre noi are o slăbiciune și împreună suntem un cuplu ideal. Mi-aș dori ca toate femeile să simtă ceea ce simt eu. La fel, mi-aș dori ca toți bărbații să-și găsească femeia alături de care să crească și să se simtă împliniți.

Cristina Bâtlan: „Este un lucru la care nu m-am gândit înainte.”

Iar când vine vorba despre relația lor, Cristina are convingerea că și-a găsit omul potrivit. Mai mult, cununia religioasă i-a adus o bucurie pe care spune că a descoperit-o abia după eveniment.

CANCAN.RO: Consideri că nunta, cununia religioasă, v-a unit mai mult? Este un alt fel de legătură?

Cristina Bâtlan: Cred că cununia religioasă este foarte importantă. Asta am simțit eu chiar în prima zi după nuntă. Am simțit că acum este adevărat. Este un lucru la care nu m-am gândit înainte.

Când am vorbit cu părintele duhovnic, care ne-a și cununat, părintele stareț Iosif a spus că acum este atât de bucuros că ne poate pomeni, pentru că două persoane care nu sunt cununate nu pot fi pomenite în fiecare duminică.

Nu știam asta, abia am aflat și am zis că, probabil, de aceea am simțit acea bucurie. Cred că oamenii se conectează. Cred în puterea energiei pozitive care ne inspiră pe toți și care ne influențează.

CANCAN.RO: Foarte frumos, sunt de aceeași părere. Anul 2026 aproape a trecut, mai e puțin. Ce planuri aveți pentru 2027?

Cristina Bâtlan: Anul 2026 este anul Calului de Foc. A fost un an tumultuos, de reinventare, și simt că asta s-a întâmplat și în cazul meu.

Anul 2027 este un an „candle”, adică un an al lumânării. Va arde și acea flacără va fi ușor influențată de transformări chiar foarte mici.

Așa că voi fi atentă, voi păstra tot ceea ce am, fără să-mi doresc nimic mai mult, și vreau ca fiecare om să se bucure pentru ceea ce are înainte de a fi trist pentru ceea ce nu are.

CANCAN.RO: Foarte frumos! Îți mulțumim mult! Nu te mai rețin! Petrecere frumoasă!

Cristina Bâtlan: Mulțumesc!

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