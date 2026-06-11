Tatăl lui Connect-R l-a dat de gol pe artist, chiar de ziua lui. Ce îi reproșa la începutul carierei: „I-am spus să o lase mai ușor”

De ziua lui, Connect-R a urcat din nou pe scenă și a sărbătorit alături de fanii săi, într-un concert special la Sala Palatului. Artistul a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre succesul pe care îl consideră „un pariu câștigat” cu el însuși și cu visul lui. A mărturisit că nu își mai pune dorințe de aniversare pentru că are deja tot ce îi trebuie și a transmis un mesaj simplu, dar puternic: „să ne bucurăm de tot ceea ce avem atât timp cât este în viața noastră”. În plus, tatăl artistului a făcut dezvăluiri de-a dreptul savuroase despre fiul lui, pe care nimeni nu le știa.

Artistul a avut alături familia, inclusiv pe tatăl său și pe fiica lui, cu care a și cântat, iar printre piese și emoții a vorbit despre succes, credință și lucrurile care contează cu adevărat. Cea de-a șaptea ediție a concertului aniversar „Ziua lui Ștefan”, a avut pe scenă alături de sărbătorit pe Nico, Andra, Loredana, Johny Romano, Leo de la Roșiori și mulți alții.

„Am câștigat pariul cu mine însumi”

CANCAN.RO: Ce înseamnă succesul pentru tine, după tot parcursul tău spiritual?

Connect-R: Îl văd ca pe un marcaj important al faptului că am reușit, că am câștigat pariul cu mine însumi și cu visul pe care l-am avut, și anume cariera mea.

CANCAN.RO: Ce îți dorești de ziua ta? Ce dorință îți pui?

Connect-R: Nu îmi pun o dorință, în sensul în care am deja tot ce are nevoie un om, un artist. Nu vreau decât să am timp să mă bucur mai mult.

CANCAN.RO: Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de ziua ta?

Connect-R: Nu știu dacă este atât de importantă ziua ta. Tot vorbeai despre spiritualitate mai devreme. Eu cred că ceea ce este dincolo de ce se afișează în sistemul acesta în care suntem acum, în existența asta, nu poate muri niciodată și nici măcar nu are o zi de naștere. De aceea am și profitat să facem ceva frumos la Sala Palatului de ziua mea.

CANCAN.RO: Ce urmează de acum înainte? Avem piese noi, proiecte?

Connect-R: Piese noi, proiecte, colaborări, da. A ieșit deja piesa cu Mario,”Izabela” încă rulează, mai avem una pregătită pentru data de 19 și așa o ținem tot anul.

CANCAN.RO: Cine este Izabela?

Connect-R: Izabela este soția regelui Ahab, arhetipul puterii seducției feminine.

CANCAN.RO: În ce crezi acum?

Connect-R: Singura filozofie în care mai cred este că totul este bine atât timp cât este. Iar când nu mai este, asta e. Bucurați-vă! La mulți ani!

Tatăl lui Connect-R l-a dat de gol pe artist: „Eu eram puțin cam dur”

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost apariția tatălui lui Connect-R. Vizibil mândru de parcursul fiului său, acesta a vorbit deschis despre copilăria artistului, visurile pe care le avea pentru el și relația specială pe care o au și astăzi. Cu sinceritatea care îl caracterizează, tatăl lui Connect-R a făcut dezvăluiri savuroase despre năzbâtiile din copilărie, dar și o mărturisire care l-a emoționat pe artist: și-ar dori să petreacă mai mult timp alături de fiul său.

CANCAN.RO: Ce își dorea cel mai mult Connect-R când era mic, de ziua lui?

Ghinea Mihalache: Fotbal, dar era slab. Îl învățam să tragă tare, să «omoare» portarul. Eu eram puțin cam dur, dar în sensul bun al cuvântului. Am făcut și eu sport și de aceea zic asta.

CANCAN.RO: V-ați dorit să fie fotbalist?

Ghinea Mihalache: Da. După aceea a început să cânte rap pe la 6-7 ani și i-am spus: «Băi, cântă și tu muzică comercială, uite cum cântă Laurențiu de la 3 Sud Est». Dar el a zis că nu vrea, că el vrea rap. I-am spus să o lase mai ușor și să cânte muzică adevărată, care să ajungă la suflet.

„Eu am fost mai prezent în viața lui decât mama lui”

CANCAN.RO: Vă mai amintiți o boacănă mare pe care o făcea?

Ghinea Mihalache: Da. Își uita cheile de la ușă și eu trebuia mereu să mă cațăr. Deasupra era un geam și trebuia să-l sparg ca să putem intra în casă. O dată și-a uitat cheia într-un copac. Cadoul meu pentru el sunt rugăciunile de la Sfântul Maslu și de la Sfânta Liturghie. Eu am fost mai prezent în viața lui decât mama lui, pentru că sunt foarte expansiv în iubire. Eu nu spun «te iubesc» doar din gură, eu trebuie să te ating, să te iau în brațe. Mama lui este mai dură, dar bună. Este introvertită, așa este ea lăsată de Dumnezeu.

CANCAN.RO: Ce vă lipsește cel mai mult acum?

Ghinea Mihalache: Să stea mai mult cu mine. I-am dat și niște citate din Biblie, dar nu știu cât de receptiv este el.

CANCAN.RO: Era mai sensibil când era mic?

Ghinea Mihalache: Da, foarte sensibil și timid. El s-a născut în 1982. Nu este copil de mahala. Eu sunt copil de mahala.

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