Acasă » Exclusiv » Tatăl lui Connect-R l-a dat de gol pe artist, chiar de ziua lui. Ce îi reproșa la începutul carierei: „I-am spus să o lase mai ușor”

Tatăl lui Connect-R l-a dat de gol pe artist, chiar de ziua lui. Ce îi reproșa la începutul carierei: „I-am spus să o lase mai ușor”

De: roxana tudorescu 11/06/2026 | 06:50
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

De ziua lui, Connect-R a urcat din nou pe scenă și a sărbătorit alături de fanii săi, într-un concert special la Sala Palatului. Artistul a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre succesul pe care îl consideră „un pariu câștigat” cu el însuși și cu visul lui. A mărturisit că nu își mai pune dorințe de aniversare pentru că are deja tot ce îi trebuie și a transmis un mesaj simplu, dar puternic: „să ne bucurăm de tot ceea ce avem atât timp cât este în viața noastră”. În plus, tatăl artistului a făcut dezvăluiri de-a dreptul savuroase despre fiul lui, pe care nimeni nu le știa. 

Artistul a avut alături familia, inclusiv pe tatăl său și pe fiica lui, cu care a și cântat, iar printre piese și emoții a vorbit despre succes, credință și lucrurile care contează cu adevărat. Cea de-a șaptea ediție a concertului aniversar „Ziua lui Ștefan”, a avut pe scenă alături de sărbătorit pe Nico, Andra, Loredana, Johny Romano, Leo de la Roșiori și mulți alții.

„Am câștigat pariul cu mine însumi”

CANCAN.RO: Ce înseamnă succesul pentru tine, după tot parcursul tău spiritual?

Connect-R: Îl văd ca pe un marcaj important al faptului că am reușit, că am câștigat pariul cu mine însumi și cu visul pe care l-am avut, și anume cariera mea.

CANCAN.RO: Ce îți dorești de ziua ta? Ce dorință îți pui?

Connect-R: Nu îmi pun o dorință, în sensul în care am deja tot ce are nevoie un om, un artist. Nu vreau decât să am timp să mă bucur mai mult.

De ziua lui, Connect-R a urcat din nou pe scenă
Artistul a avut alături familia

CANCAN.RO: Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de ziua ta?

Connect-R: Nu știu dacă este atât de importantă ziua ta. Tot vorbeai despre spiritualitate mai devreme. Eu cred că ceea ce este dincolo de ce se afișează în sistemul acesta în care suntem acum, în existența asta, nu poate muri niciodată și nici măcar nu are o zi de naștere. De aceea am și profitat să facem ceva frumos la Sala Palatului de ziua mea.

CANCAN.RO: Ce urmează de acum înainte? Avem piese noi, proiecte?

Connect-R: Piese noi, proiecte, colaborări, da. A ieșit deja piesa cu Mario,”Izabela” încă rulează, mai avem una pregătită pentru data de 19 și așa o ținem tot anul.

CANCAN.RO: Cine este Izabela?

Connect-R: Izabela este soția regelui Ahab, arhetipul puterii seducției feminine.

CANCAN.RO: În ce crezi acum?

Connect-R: Singura filozofie în care mai cred este că totul este bine atât timp cât este. Iar când nu mai este, asta e. Bucurați-vă! La mulți ani!

Tatăl lui Connect-R l-a dat de gol pe artist: „Eu eram puțin cam dur”

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost apariția tatălui lui Connect-R. Vizibil mândru de parcursul fiului său, acesta a vorbit deschis despre copilăria artistului, visurile pe care le avea pentru el și relația specială pe care o au și astăzi. Cu sinceritatea care îl caracterizează, tatăl lui Connect-R a făcut dezvăluiri savuroase despre năzbâtiile din copilărie, dar și o mărturisire care l-a emoționat pe artist: și-ar dori să petreacă mai mult timp alături de fiul său.

CANCAN.RO: Ce își dorea cel mai mult Connect-R când era mic, de ziua lui?

Ghinea Mihalache: Fotbal, dar era slab. Îl învățam să tragă tare, să «omoare» portarul. Eu eram puțin cam dur, dar în sensul bun al cuvântului. Am făcut și eu sport și de aceea zic asta.

CANCAN.RO: V-ați dorit să fie fotbalist?

Ghinea Mihalache: Da. După aceea a început să cânte rap pe la 6-7 ani și i-am spus: «Băi, cântă și tu muzică comercială, uite cum cântă Laurențiu de la 3 Sud Est». Dar el a zis că nu vrea, că el vrea rap. I-am spus să o lase mai ușor și să cânte muzică adevărată, care să ajungă la suflet.

„Eu am fost mai prezent în viața lui decât mama lui”

CANCAN.RO: Vă mai amintiți o boacănă mare pe care o făcea?

Ghinea Mihalache: Da. Își uita cheile de la ușă și eu trebuia mereu să mă cațăr. Deasupra era un geam și trebuia să-l sparg ca să putem intra în casă. O dată și-a uitat cheia într-un copac. Cadoul meu pentru el sunt rugăciunile de la Sfântul Maslu și de la Sfânta Liturghie. Eu am fost mai prezent în viața lui decât mama lui, pentru că sunt foarte expansiv în iubire. Eu nu spun «te iubesc» doar din gură, eu trebuie să te ating, să te iau în brațe. Mama lui este mai dură, dar bună. Este introvertită, așa este ea lăsată de Dumnezeu.

Ghinea Mihalache este mereu alături de fiul său
„Îmi doresc să stea mai mult cu mine”

CANCAN.RO: Ce vă lipsește cel mai mult acum?

Ghinea Mihalache: Să stea mai mult cu mine. I-am dat și niște citate din Biblie, dar nu știu cât de receptiv este el.

CANCAN.RO: Era mai sensibil când era mic?

Ghinea Mihalache: Da, foarte sensibil și timid. El s-a născut în 1982. Nu este copil de mahala. Eu sunt copil de mahala.

NU RATA: Connect-R a fost sărbătorit de nume sonore din showbiz-ul românesc. Ce artiști i-au fost alături la împlinirea vârstei de 44 de ani

CITEȘTE ȘI: Reacție fabuloasă a lui Connect-R după ce a primit un teanc de bani la nunta lui Dani Stoian

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Exclusiv
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a…
Melek a recunoscut fără rețineri! A venit la petrecerea lui Bogdan de la Ploiești îmbrăcată cu haine de 100 de lei: „Strâng pentru copiii mei”
Exclusiv
Melek a recunoscut fără rețineri! A venit la petrecerea lui Bogdan de la Ploiești îmbrăcată cu haine de…
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se...
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a ucis pe hoţul care îi furase geanta: „Am vrut să-mi recuperez lucrurile”
Adevarul
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a...
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk....
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Mediafax
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Parteneri
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10 ani de la divorț! Operațiile estetice au schimbat-o radical. S-a căsătorit și duce o viață de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
Click.ro
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați
Digi 24
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600...
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
go4it.ro
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de...
ULTIMA ORĂ
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea ...
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă ...
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări. Sora ei de 13 ani a reușit să scape în ultima clipă
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie ...
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie chiar la meciul de deschidere
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Vezi toate știrile