Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei

În urmă cu doar câteva ore, Vlad Bălțățeanu s-a predat autorităților din Elveția. Principalul suspect în cazul crimei din valiză a fost de negăsit timp de 7 zile, iar acum se află în custodia autortităților elvețiene. Tatăl Valentinei, tânăra găsită fără viață în râul Olt, a reacționat public la aflarea veștii.

La fix o săptămână de când a aflat că fiica lui a fost omorâtă și aruncată într-o valiză în râul Olt, Petre Tănăsie ar fi putut respira ușurat, deoarece Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul crimei, s-a predat autorităților din Elveția.

Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției

Cu toate acestea, tatăl Valentinei susține că prinderea lui Vlad Bălțățeanu nu îi aduce nicio liniște, ba din contră. Faptul că principalului suspect în cazul morții fiicei sale a ajuns pe mâna poliției nu îi va alina suferința pricinuită de faptul că nu își va mai vedea copilul niciodată.

„Pe mine nu mă încălzește cu nimic că l-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cât o să stea, o să vină acasă, dar pe copilul meu nu-l mai aduce nimeni. Și pedeapsa este prea mică. El știe mai bine de ce s-a predat. Nu știu. Probabil, era încolțit. Nu știu nimic și v-am spus că nu mă încălzește chestia asta, cu toate că trebuie toți criminalii prinși și toți cei care fac rău trebuie prinși. Pe fata mea nu o mai aduce nimeni înapoi. Nu pot să-i transmit nimic”, a mărturisit tatăl tinerei ucise pentru Digi24.

Vlad Bălțățeanu a fost dat în urmărire internațională pe data de 23 septembrie, la o zi distanță de la descoperirea macabră din râul Olt, după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă, în lipsă. Valentina Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, a fost găsită fără viață într-o valiză care plutea în apele râului. Anchetatorii au constatat că tânăra a avut parte de o moarte violentă, pe trupul său fiind descoperite mai multe lovituri în zona capului și 5 coaste rupte. În urma anchetei, tânărul de 30 de ani (care îi era iubit) a devenit principalul suspect în cazul crimei.

Acesta ar fi omorât-o pe Valentina în noaptea de luni, 21 septembrie, apoi, cu ajutorul unui prieten, a fugit din țară și a ajuns în Budapesta. Acesta și-a continuat drumul spre Roma, de unde a luat trenul spre Elveția. În noaptea de luni spre marți (28-29 septembrie), Vlad Bălțățeanu s-a predat autorităților din Elveția, la o secție de poliței din orașul Saint Gallen.

Mesajul dureros transmis de mama Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză. „Îngerii nu mor niciodată”

Ce au descoperit anchetatorii pe camerele de supraveghere în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață în râul Olt