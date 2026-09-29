BANCUL ZILEI | Traian si centurionul

Este marți, iar CANCAN ți-a pregătit un banc pe care nu îl vei uita niciodată. Este imposibil să nu râzi! În prim-plan este Traian, care află că dacii au rămas fără vii și trebuie să găsească rapid o soluție.

Vine un centurion la Traian:

– Gata, le-am ars viile dacilor, ce facem acum?

– Plantați pruni, să vedem ce-o să mai bea!

Un banc savuros

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Bulă intră într-o librărie și întreabă vânzătoarea:

– Aveți cărți despre bărbații cei mai deștepți din lume?

Vânzătoarea zâmbește și îi arată un raft întreg:

– Da, Bulă, avem o secțiune întreagă.

Bulă ia o carte, se uită la ea și spune:

– Foarte bine! Atunci dă-mi și mie două pungi de semințe.

Alte glume amuzante

Telefonul sună acasă la Bulă. Mama lui răspunde, ascultă puțin, apoi îl strigă:

– Bulă, vino repede la telefon! Este dirigintele tău.

Bulă se apropie încet, ia receptorul și spune speriat:

– Alo?

La celălalt capăt se aude vocea severă:

– Bulă, notele tale sunt o catastrofă! La matematică ai patru, la istorie tot patru…

Bulă răsuflă ușurat și zice:

– Aaa, domnule profesor, păi nu vă faceți griji, eu nu sunt superstițios!

Bulă, la braț cu o super tipă, intră într-unul dintre cele mai scumpe magazine de blănuri.

– Arătați-mi cea mai scumpă haină de blană pe care o aveți în vânzare.

Vânzătorul bucuros, pleacă și se întoarce cu o haină extraordinară din blană de tigru siberian.

– Acesta este cel mai scump articol al nostru și costă 10 de mii de euro – spune vânzătorul.

– Nici o problemă! Imediat vă scriu un cec.

– Foarte bine, dar deoarece azi este sâmbătă și nu putem confirma cec-ul la bancă, o să veniți luni să ridicați haina.

Pleacă ei, iar luni bărbatul vine la magazin.

Văzându-l, vânzătorul a izbucnit:

– Ar trebui să vă fie rușine să mai veniți pe aici! Contul dvs. este gol!

Bulă zâmbind, îi întinde 20 de euro și-i zice:

– Am venit doar să-ți mulțumesc pentru una din cele mai frumoase seri din viața mea.

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BANC | Bulă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine