Cristina Dorobanțu s-a căsătorit cu deputatul Ciprian Șerban. Știrista de la Kanal D urmează să devină mamă pentru prima oară

Cristina Dorobanțu s-a căsătorit cu deputatul Ciprian Șerban. Știrista de la Kanal D urmează să devină mamă pentru prima oară
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Cristina Dorobanțu
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Cristina Dorobanțu s-a căsătorit cu un celebru deputat și urmează să devină mămică! Prezentatoarea de la Kanal D a reușit să țină marile schimbări din viața personală departe de ochii publicului, iar acum vestea a ieșit la iveală dintr-o dată.

După ce și-a schimbat traseul profesional și a ajuns la pupitrul știrilor, prezentatoarea are acum și mai multe motive să fie în al nouălea cer. Cristina a confirmat că a făcut pasul cel mare alături de partenerul ei, deputatul Ciprian Șerban, iar familia lor urmează să se mărească.

Cristina Dorobanțu s-a căsătorit cu un celebru deputat

Prezentatoarea nu a făcut niciun tam-tam în jurul cununiei. Fără parade, fără anunțuri bombastice înainte de eveniment și fără să transforme totul într-un spectacol pe internet. Cristina și Ciprian Șerban s-au căsătorit recent, iar vestea a venit discret, exact așa cum și-a construit vedeta întreaga poveste personală. Numai că, odată ce informația a ieșit la lumină, a venit și a doua veste care schimbă complet datele problemei.

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Cristina Dorobanțu a anunțat că este este însărcinată și că urmează să devină mamă. Vedeta a spus că este mai fericită ca niciodată și că abia așteaptă să își strângă bebelușul în brațe.

Cristina Dorobanțu și deputatul Ciprian Șerban

Cristina Dorobanțu și deputatul Ciprian Șerban

„Lucrurile au venit firesc în viaţa mea, atât noi, cât şi familiile noastre, suntem fericiţi şi profund recunoscători pentru ceea ce ni se întâmplă! Este ca un vis frumos pentru mine”, a declarat Cristina Dorobanţu.

Îi era frică să devină mamă și soție

Ironia este că, în urmă cu un an, vedeta a vorbit tocmai despre frica de a nu mai putea ține pasul cu tot ce presupune o carieră în televiziune după ce va avea o familie.La momentul respectiv, Cristina a spus că nu și-ar dori să renunțe la meseria pe care o iubește și spera să găsească o variantă prin care să le poată duce pe amândouă.

„Mă sperie gândul că ar trebui să renunț cumva la carieră vreodată ca să pot să îmi fac o familie. Sper ca atunci când va fi cazul să am familia pe care mi-o doresc să fac în continuare ce îmi place, dar nu cred în acest moment că voi mai putea să dai același randament. Nu cred că poți face aceste lucruri, dacă mai ai și altele pe lângă”, a mărturisit prezentatoarea de știri anul trecut.

Merită amintit că prezentatoarea a mai fost, la un moment dat, cu gândul la nuntă. Fostul ei iubit, Mihai, a cerut-o în căsătorie, însă povestea lor s-a rupt chiar înainte să ajungă în fața altarului. De data aceasta, însă, pare că norocul i-a surâs Cristinei, care și-a văzut dorințele împlinite și se pregătește acum pentru un nou rol, cel de mamă.

VEZI ȘI: Cristina Dorobanţu, mărturii tulburătoare. Cum a fost părăsită chiar înainte de nuntă

Atenție, ”defilează” Cristina Dorobanțu! A făcut, din nou, spectacol pe plaja din Mamaia. Imaginația masculilor a luat-o razna!

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