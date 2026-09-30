Oana Tomoiagă, adevărul despre relația cu Mirela Vaida și cearta de la Asia Express: „Nervii au fost întinși la maximum”

Competiția Asia Express – Drumul Mătăsii este în plină desfășurare, iar concurenții sunt din ce în ce mai epuizați, așa că uneori nervii se întind la maximum. Recent, Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au avut o ceartă puternică. Prezentatoarea de la Acces Direct a fost cea care s-a dezlănțuit, iar fanii show-ului au taxat-o imediat. Oana Tomoiagă a făcut acum primele declarații despre conflictul din emisiune și a spus adevărul despre relația pe care o are cu colega sa.

În ediția de duminică, 27 septembrie, au fost difuzate imaginile cu conflictul pe care Oana Tomoiagă și Mirela Vaida l-au avut. Cearta dintre cele două a izbucnit în timpul unei probe pentru amuletă, când Mirela Vaida și-a pierdut răbdarea, iar discuția cu partenera sa a degenerat.

După acest episod, Mirela Vaida a fost taxată din plin de fanii emisiunii, iar acum Oana Tomoiagă a ieșit în față și a lămurit întreaga situație. A vorbit despre ceartă și i-a luat apărarea partenerei sale de pe Drumul Mătăsii.

„Da, Mirela are gura mare. Dar tot cu gura aia mare își apără copiii, oamenii, proiectele și lucrurile în care crede. E genul de femeie care nu stă deoparte când simte că trebuie să lupte pentru ceva. Și poate tocmai de aici vine și forța ei. Cât despre noi… da, am avut multe momente tensionate. Suntem două femei cu personalități puternice, obosite, flămânde, departe de casă și puse în situații în care nervii au fost întinși la maximum. Ar fi fost chiar suspect să ne înțelegem perfect în fiecare secundă. După 10 minute de tensiune ne bufnea râsul pe amândouă. Să nu vă spun că avem seri în care nu reușeam să adormim de râs, ne aminteam de fiecare moment al zilei. Astăzi râdem în hohote de acele momente”, a scris Oana Tomoiagă, în mediul online.

Oana Tomoiagă, despre relația cu Mirela Vaida

De asemenea, Oana Tomoiagă a vorbit și despre relația strânsă pe care o are cu Mirela Vaida și i-a mulțumit pentru faptul că a ales-o drept parteneră în Asia Express. Deși a recunoscut că prezentatoarea de la Acces Direct are „gura mare”, a precizat și că intențiile acesteia nu sunt niciodată rele.

„Mirela m-a ales pe mine să merg cu ea în Asia Express. Și pentru mine, asta spune mai mult decât orice comentariu de pe internet. Eu am cunoscut femeia din spatele vocii puternice. Am cunoscut omul care se zbate, care simte, care iubește enorm și care, chiar dacă uneori spune lucrurile tare… le spune dintr-un loc foarte sincer. Și da, Mirela… ai gura mare. Dar să știi că, în Asia, mi-a prins tare bine că ai avut-o. Te iubesc fără limite și îți mulțumesc”, a mai spus Oana Tomoiagă.

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Foto: Instagram