Crimă urmată de sinucidere, într-un bloc din Roman! Un bărbat și-a ucis partenera și apoi a sărit de la etaj

Scene teribile într-un bloc din Roman, după ce o femeie de 42 de ani ar fi fost ucisă de partenerul ei! În doar câteva ore, povestea a luat o turnură și mai gravă, iar un adolescent de 15 ani a ajuns în centrul unei operațiuni de protejare declanșate de polițiști.

Totul s-a petrecut pe 29 septembrie, în plină zi. Alerta a ajuns la autorități după ce s-a aflat că în locuință avusese loc un atac violent. Iar ceea ce a urmat i-a făcut pe anchetatori să intre imediat în acțiune.

Crimă într-un bloc din Roman!

Femeia avea un fiu în vârstă de 15 ani, iar potrivit primelor informații, bărbatul ar fi amenințat că va comite acte de violență și asupra adolescentului. Norocul adolescentului a fost că nu se afla în apartament. Era la școală în momentul în care s-a dat alarma, iar polițiștii s-au grăbit să ajungă la el.

„La data de 29 septembrie a.c., ora 15:20, Poliția municipiului Roman a fost sesizată, prin SNUAU 112, despre faptul că, o femeie ar fi fost omorâtă de către concubinul acesteia, care intenționează să exercite acte de violență și asupra copilului minor al femeii. Echipajele de ordine publică au fost direcționate, pentru a lua măsuri de protecție a acestuia.

Minorul de 15 ani a fost identificat de polițiști, fiind în afara oricărui pericol. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce femeia, de 42 de ani, se afla într-un imobil, din municipiul Roman, ar fi fost atacată cu un obiect tăietor înțepător de concubinul acesteia, un bărbat de 45 de ani”, se arată în comunicatul oficial al IPJ Neamț.

S-a sinucis după ce și-a ucis iubita

După incident, bărbatul ar fi contactat două femei apropiate lui. Acesta și-ar fi sunat mama, care se afla în Italia, dar și fosta soție, aflată la Oradea. În timpul discuțiilor, le-ar fi spus ce făcuse și le-ar fi transmis că intenționează să-l rănească și pe fiul victimei.

Cele două femei nu au stat pe gânduri și au apelat 112. Polițiștii au fost mobilizați imediat, iar adolescentul a fost identificat și pus la adăpost. În timp ce autoritățile gestionau situația, bărbatul s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului. Echipajul medical a intervenit și l-a transportat la spital, însă starea lui era gravă.

„Acesta s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului în cauză, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital. Cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii acestui eveniment”, se mai arată în comunicatul poliției.

În cele din urmă, medicii au constatat decesul.

„În ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor depuse de echipa medicală, pacientul nu a răspuns manevrelor și pacientul a fost declarat decedat”, a declarat Toader Cărpuș, director medical Spitalul Roman.

În urma celor întâmplate, adolescentul de 15 ani a rămas fără mamă. Reprezentanții Protecției Copilului sunt pregătiți să îi ofere consiliere și sprijin în perioada următoare, pentru a-l ajuta să facă față traumei.

Între timp, anchetatorii încearcă să refacă filmul întregii zile și să stabilească exact ce s-a întâmplat în apartamentul din Roman, precum și ce a stat la baza gesturilor extreme ale bărbatului.

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