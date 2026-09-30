Crimă urmată de sinucidere, într-un bloc din Roman! Un bărbat și-a ucis partenera și apoi a sărit de la etaj

Crimă urmată de sinucidere, într-un bloc din Roman! Un bărbat și-a ucis partenera și apoi a sărit de la etaj
Crimă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Scene teribile într-un bloc din Roman, după ce o femeie de 42 de ani ar fi fost ucisă de partenerul ei! În doar câteva ore, povestea a luat o turnură și mai gravă, iar un adolescent de 15 ani a ajuns în centrul unei operațiuni de protejare declanșate de polițiști.

Totul s-a petrecut pe 29 septembrie, în plină zi. Alerta a ajuns la autorități după ce s-a aflat că în locuință avusese loc un atac violent. Iar ceea ce a urmat i-a făcut pe anchetatori să intre imediat în acțiune.

Crimă într-un bloc din Roman!

Femeia avea un fiu în vârstă de 15 ani, iar potrivit primelor informații, bărbatul ar fi amenințat că va comite acte de violență și asupra adolescentului. Norocul adolescentului a fost că nu se afla în apartament. Era la școală în momentul în care s-a dat alarma, iar polițiștii s-au grăbit să ajungă la el.

„La data de 29 septembrie a.c., ora 15:20, Poliția municipiului Roman a fost sesizată, prin SNUAU 112, despre faptul că, o femeie ar fi fost omorâtă de către concubinul acesteia, care intenționează să exercite acte de violență și asupra copilului minor al femeii. Echipajele de ordine publică au fost direcționate, pentru a lua măsuri de protecție a acestuia.

Poliție

Poliție

Minorul de 15 ani a fost identificat de polițiști, fiind în afara oricărui pericol. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce femeia, de 42 de ani, se afla într-un imobil, din municipiul Roman, ar fi fost atacată cu un obiect tăietor înțepător de concubinul acesteia, un bărbat de 45 de ani”, se arată în comunicatul oficial al IPJ Neamț.

S-a sinucis după ce și-a ucis iubita

După incident, bărbatul ar fi contactat două femei apropiate lui. Acesta și-ar fi sunat mama, care se afla în Italia, dar și fosta soție, aflată la Oradea. În timpul discuțiilor, le-ar fi spus ce făcuse și le-ar fi transmis că intenționează să-l rănească și pe fiul victimei.

Cele două femei nu au stat pe gânduri și au apelat 112. Polițiștii au fost mobilizați imediat, iar adolescentul a fost identificat și pus la adăpost. În timp ce autoritățile gestionau situația, bărbatul s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului. Echipajul medical a intervenit și l-a transportat la spital, însă starea lui era gravă.

„Acesta s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului în cauză, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital. Cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii acestui eveniment”, se mai arată în comunicatul poliției.

În cele din urmă, medicii au constatat decesul.

„În ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor depuse de echipa medicală, pacientul nu a răspuns manevrelor și pacientul a fost declarat decedat”, a declarat Toader Cărpuș, director medical Spitalul Roman.

În urma celor întâmplate, adolescentul de 15 ani a rămas fără mamă. Reprezentanții Protecției Copilului sunt pregătiți să îi ofere consiliere și sprijin în perioada următoare, pentru a-l ajuta să facă față traumei.

Între timp, anchetatorii încearcă să refacă filmul întregii zile și să stabilească exact ce s-a întâmplat în apartamentul din Roman, precum și ce a stat la baza gesturilor extreme ale bărbatului.

VEZI ȘI: După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost ucisă de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi

A fost prins un posibil complice în cazul crimei din Olt. Ce legătură ar avea acesta cu Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Visul dinamoviștilor e la un pas de a se realiza!
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Visul dinamoviștilor e la un pas de a se realiza!
Atenție, șoferi! Începe o amplă acțiune în România. Cine poate fi oprit și ce va fi întrebat
Atenție, șoferi! Începe o amplă acțiune în România. Cine poate fi oprit și ce va fi întrebat
Trupul lui Gheorghe Moldovan, arbitrul care și-a luat viața după divorț, a fost dus acasă. Familia se pregătește de înmormântare
Trupul lui Gheorghe Moldovan, arbitrul care și-a luat viața după divorț, a fost dus acasă. Familia se pregătește de înmormântare
Alertă în aer! Un avion Flydubai, cu 180 de pasageri la bord, a transmis cod de deturnare
Alertă în aer! Un avion Flydubai, cu 180 de pasageri la bord, a transmis cod de deturnare
Călin Georgescu, pe primul loc în trending în România pe X! 2 mari companii de AI, imediat după el
Călin Georgescu, pe primul loc în trending în România pe X! 2 mari companii de AI, imediat după el
SCANDAL pe holurile Parlamentului. Șoșoacă A URLAT la Mureșan înainte de vot
Mediafax
SCANDAL pe holurile Parlamentului. Șoșoacă A URLAT la Mureșan înainte de vot
Ziua cea mare pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Ce se întâmplă dacă este respins
Gandul.ro
Ziua cea mare pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Ce se întâmplă dacă este respins
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cei doi tineri filmați făcând sex pe acoperișul unui bloc din Oradea au fost identificați. S-au ales cu dosar penal
Adevarul
Cei doi tineri filmați făcând sex pe acoperișul unui bloc din Oradea au fost identificați. S-au ales cu dosar penal
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară
Click.ro
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Ce este „looksmaxxing”, trendul online în care unii tineri ajung să se lovească peste față cu ciocanul. Avertismentul medicilor
Digi24
Ce este „looksmaxxing”, trendul online în care unii tineri ajung să se lovească peste față cu ciocanul. Avertismentul medicilor
Cameră de bord cu Wi-Fi și filmare 4K? Comparăm două modele reduse la Dedeman
Promotor.ro
Cameră de bord cu Wi-Fi și filmare 4K? Comparăm două modele reduse la Dedeman
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
go4it.ro
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Ziua cea mare pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Ce se întâmplă dacă este respins
Gandul.ro
Ziua cea mare pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Ce se întâmplă dacă este respins
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.