Românii care stau la casă trebuie să știe asta. Când ești obligat să-ți lași vecinul în curte

Românii care stau la casă trebuie să știe asta. Când ești obligat să-ți lași vecinul în curte
Reperații curte
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Ai casă, ai gard, ai curte și ești convins că nimeni nu calcă acolo fără permisiunea ta? Nu este chiar atât de simplu! Există situații în care vecinul poate avea nevoie să intre temporar pe proprietatea ta pentru a-și repara locuința, iar un simplu „nu te las” s-ar putea să nu fie suficient.

Totul depinde însă de motivul pentru care are nevoie de acces și, mai ales, de posibilitatea reală de a face lucrarea fără să folosească terenul tău.

Regula este prevăzută de articolul 622 din Codul civil, care stabilește că proprietarul trebuie să permită folosirea terenului său atunci când acest lucru este necesar pentru efectuarea unor lucrări la proprietatea învecinată.

Românii care stau la casă trebuie să știe asta

Asta poate deveni important, de exemplu, atunci când vecinul trebuie să repare un perete exterior, acoperișul sau o altă parte a casei la care nu poate ajunge din propria curte. Dar atenție: nu înseamnă că, din momentul în care și-a cumpărat casa de lângă tine, vecinul a primit automat și drept de acces în curtea ta.

Codul civil pune o condiție clară. Accesul poate fi justificat atunci când lucrarea nu poate fi realizată din altă parte fără ca intervenția să fie imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare.

Aici apare, de fapt, toată diferența. Dacă omul poate să-și repare casa de pe terenul lui, nu are motiv să-ți folosească proprietatea doar pentru că astfel îi este mai comod. În schimb, dacă trebuie să ajungă la o porțiune a imobilului aflată foarte aproape de hotar și nu există o soluție rezonabilă din partea lui, situația se poate schimba radical.

Vecini

Vecini

Să luăm cazul unei case ridicate aproape de limita dintre două proprietăți. La un moment dat, proprietarul descoperă că trebuie să repare fațada sau să intervină la acoperiș. De pe terenul lui nu poate ajunge în zona respectivă, iar alternativa ar însemna lucrări periculoase sau costuri foarte mari.

Într-o asemenea situație, vecinul poate fi obligat să permită folosirea temporară a terenului său pentru efectuarea lucrării. Și de aici pot începe discuțiile aprinse între proprietari: unul spune că trebuie să-și repare casa, celălalt spune că în curtea lui nu intră nimeni.

Când ai dreptul să-l refuzi

Este important de înțeles și partea cealaltă. Dacă legea îi permite accesul pentru o lucrare necesară, asta nu înseamnă că poate transforma terenul vecinului în șantier permanent. Vorbim despre un acces justificat de o anumită intervenție și, în principiu, despre o folosire temporară.

Nu poate să-și lase materialele luni întregi în curtea ta doar pentru că are de renovat. Nici muncitorii nu pot circula fără limite, după bunul plac. Accesul trebuie să fie legat de necesitatea concretă a lucrării.

Dacă ești pus în situația de a permite folosirea terenului, asta nu înseamnă că trebuie să suporți și eventualele pagube din buzunarul tău. Tot articolul 622 prevede că folosirea terenului pentru astfel de lucrări se face cu despăgubire, dacă este cazul. Așa că, dacă în timpul intervenției sunt distruse plante, deteriorate alei, garduri sau alte amenajări, problema prejudiciului poate fi pusă pe masă.

Tocmai de aceea, pentru lucrările mai ample, este util ca proprietarii să stabilească dinainte perioada în care se face accesul, zona folosită și ce se întâmplă cu terenul după ce muncitorii pleacă.

Regula nu se aplică doar la reparații

Și aici mulți pot avea o surpriză. Prevederea nu vizează doar renovarea unei case. Codul civil vorbește despre „lucrări necesare” la proprietatea învecinată și stabilește inclusiv situații în care proprietarul trebuie să permită accesul pentru tăierea crengilor sau culegerea fructelor, în condițiile legii.

Asta nu înseamnă că vecinul are acces liber în curtea ta ori de câte ori are chef. Înseamnă doar că dreptul de proprietate are, în anumite situații, și anumite limite.

Ideal este ca totul să fie stabilit de comun acord. Proprietarii pot decide când se face accesul, pe unde intră muncitorii și cât timp poate fi folosit terenul. Problemele apar atunci când unul spune „nici vorbă”, iar celălalt susține că fără acces nu-și poate repara casa.

Într-o asemenea situație, existența articolului 622 nu îi dă vecinului dreptul să intre cu forța în proprietatea ta. Dacă există un conflict privind existența sau întinderea dreptului, problema poate fi tranșată pe cale legală, inclusiv de instanță.

Se va analiza concret ce lucrare trebuie făcută, cât de necesară este și dacă poate fi realizată printr-o altă variantă fără costuri sau riscuri exagerate.

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