Lili Sandu, adevărul despre relația cu socrii: “Le-am spus din primele luni!” Ritualul înainte de a intra în direct la “Vorbește lumea”

Lili Sandu și-a găsit locul la “Vorbește lumea”, emisiunea de la Pro TV, care i se potrivește ca o mănușă. Are chimie cu colegii ei – Shurubel și Bogdan Ciudoiu, iar formula funcționează de minune într-o emisie live timp de 3 ore. Cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea formatului TV, Lili Sandu a vorbit, în interviul exclusiv pentru CANCAN.RO, despre teama pe care încă o mai are, ritualul pe care îl are fix înainte de a intra în direct, dar și despre jobul de mamă alături de Thomas, fiul ei și al lui Silviu Țolu, căruia nu îi poate refuza nicio propunere. Vedeta a vorbit și despre relația cu socrii ei, pe care i-a cunoscut încă din primele luni de când a intrat în viața fiului lor.

Lili Sandu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu reușesc o sincronizare perfectă la TV, unde par că se înțeleg din priviri. Plini de energie, voie bună și glume spontane, cei trei duc de luni până vineri o emisie în direct, unde totul se întâmplă acum și nimic nu mai poate fi schimbat. CANCAN.RO a fost pe platourile de filmare de la “Vorbește lumea”, iar fix înainte de a intra pe post, Lili Sandu obișnuiește să se închine și să spună în gând o rugăciune. Obiceiul ei se pare că a fost preluat și de băieți., după cum ne-a mărturisit prezentatoarea TV.

Lili Sandu: „Dacă le aducem un zâmbet pe buze, înseamnă că noi ne-am făcut treaba în ziua respectivă”

CANCAN.RO: 10 ani de “Vorbește lumea”, 3 ani pentru tine la cârma aceste emisiuni.

Lili Sandu: Îți mulțumesc că știi că sunt 3 ani. E un compliment pentru mine. Cum e la cârmă? E dream job, ca să zic așa. Și cu bune și cu rele, pentru că, bineînțeles, sunt și momente mai dificile, că nu e totul roz când ești atât de obosit, că sunt momente când suntem spre final de sezon și, efectiv, ne dorim să dormim și să avem o vacanță.

Dar ne bucură foarte mult că avem o echipă care ne susține atunci când nu mai putem, când simțim că trebuie să luăm o pauză. Și ne încarcă foarte multă energia telespectatorilor. Primim multe mesaje de la ei și ne place să-i vedem că sunt fericiți. Dacă le aducem un zâmbet pe buze, înseamnă că noi ne-am făcut treaba în ziua respectivă.

Lili Sandu: „Doar îmi fac cruce și îmi spun o mică rugăciune în gând”

CANCAN.RO: Care a fost cea mai mare teamă pentru tine, la început, când ai venit în această echipă?

Lili Sandu: Și atunci și acum am teama asta. E o emisiune live. Poate că vi se pare: eh, ce poate să fie atât de dificil? Dar gândiți-vă că sunt 3 ore de direct în care, efectiv, poate să scape un strănut, un răgâit, nu știu, să spui un cuvânt aiurea… Adică totul se întâmplă acum. Nu mai poți să dai înapoi, să ștergi caseta și să înregistrezi din nou. Deci am avut stresul ăsta că se poate întâmpla ceva, că mi se face rău, că fac atac de panică, că tot felul de… Acum m-am mai liniștit pentru că deja am intrat în ritm de ceva vreme.

CANCAN.RO: Am văzut că înainte să înceapă emisiunea te închini.

Lili Sandu: Da, ăsta e un talisman, că m-au întrebat dacă am un talisman și am zis că nu, doar îmi fac cruce și îmi spun o mică rugăciune în gând. Și băieții au început să facă. Încă mai am de lucru la Shurubel, că Shurubel mai uită să-și facă cruce la început, dar cu Bogdan văd că mi-a ieșit, e ok.

Lili Sandu alături de Thomas

CANCAN.RO: Fiul tău, Thomas, te-a vizitat la locul de muncă?

Lili Sandu: Da, Thomas a fost pe platouri de câteva ori, îi place foarte mult. Și mereu îmi zice: “Mami, când mă mai iei cu tine?” Te iau, dar nu pot să stau de tine acolo, că am chestii de făcut. Dar îi place foarte mult. Îi știe și pe băieți, tot timpul mă întreabă de ei. Eu când am venit aici să prezint “Vorbește lumea”, Thomas nu pronunța “r“ și era atât de caraghios. Zicea: “Shulubel, vreau să fac sport cu Shulubel”. Îi place. Dar el este la grădiniță atunci când am eu emisiunea și vine când e în vacanță.

Cum se înțelege Lili Sandu cu părinții lui Silviu Țolu

CANCAN.RO: Când termini job-ul la TV ești cu bateriile încărcate pentru copil, nu?

Lili Sandu: Bineînțeles, dar voi ce credeți, că job-ul meu se termină când plec de aici? Nu, job-ul meu se termină seara, când mă pun în pat și nu-l mai aud. Îl iau de la grădiniță și zice: “Mami, hai, fotbal!” Nu ai cum să zici: mama, nu! Bine, mama, dă-mi mingea! Stai în poartă! Adică totul e într-o continuă desfășurare de forțe. Îl am și pe Silviu, care mă ajută, o mai am și pe mama. Dar dacă Thomas vine și spune: “Vreau să mă joc cu mama astăzi!”, nu ai ce să faci.

CANCAN.RO: Și pentru că tot ați vorbit de soacre, cum e relația cu soacra ta, cu mama lui Silviu?

Lili Sandu: Eu mă înțeleg bine și cu mama lui Silviu și cu tatăl lui Silviu. Chiar din primul an, primele luni, când am intrat noi într-o relație, chiar le-am spus “mama” și “tata” amândurora. Sunt niște oameni minunați, sunt niște oameni cărora le datorez tot respectul meu, pentru că au fost tot timpul ok cu noi. Nu s-au băgat niciodată în relația noastră, nu au dat sfaturi gratuite și se ocupă de Thomas fantastic. Știți că sunt bunicii aceia exemplari? Mama și tatăl lui Silviu chiar fac parte din categoria asta și ne ajută extrem de mult.

Foto: Instagram

