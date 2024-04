Care e diferența uriașă de vârstă între Lili Sandu și Silviu Țolu. Nimeni nu se aștepta la asta!

Lili Sandu și Silviu Țolu au o poveste de dragoste minunată. Cei doi au împreună un băiețel adorabil în vârstă de 4 ani, pe nume Thomas Jay. Cuplul este împreună de la începutul verii din 2015. Cu toate acestea, puțini cunosc diferența semnificativă de vârstă dintre ei, care este mai mare decât cea a partenerului ei de viață.

În lumina reflectoarelor din showbiz-ul românesc, iubirea pare să nu cunoască bariere, iar distanța de vârstă dintre parteneri pare să fie tot mai puțin relevantă. După aproape 9 ani de relație, Lili Sandu și partenerul ei, Silviu Țolu, demonstrează că vârsta este doar o cifră în povestea lor de dragoste.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste împreună și sunt părinții unui băiețel minunat, pe care îl iubesc din toată inima. Cu toate acestea, la începutul relației, artista a recunoscut că a simțit o oarecare teamă că diferența de vârstă ar putea crea obstacole în calea fericirii lor, dat fiind că ea este mult mai în vârstă decât el.

Deși pentru mulți oameni subiectul este sensibil, artista a admis că a fost surprinsă să descopere că partenerul ei este cu 12 ani mai tânăr decât ea. Cu toate acestea, este evident că dragostea lor nu cunoaște bariere.

Lili Sandu are 44 de ani și va împlini frumoasa vârstă de 45 de ani pe 28 mai. În schimb, Silviu Țolu are 32 de ani. Deși inițial diferența de vârstă a fost o preocupare pentru ea, pe măsură ce relația lor a evoluat și au realizat cât de mult se iubesc, această diferență de vârstă nu a mai contat.

„Bineînțeles că, atunci când am aflat, primul gând a fost: «oare ce va spune lumea»? Apoi, eu am crezut că este o diferență prea mare, dar asta fără să port o discuție cu el. Însă ne-am dat amândoi seama că nu simțeam deloc această diferență de vârstă. Ba chiar el dădea dovadă de o mai mare maturitate în anumite situații. Așa că am decis să nu ne gândim ce vor spune vecinii, oamenii. O perioadă, am ținut relația departe de ochii celorlalți, știau doar familiile noastre. El locuia la New York, a mai făcut un drum pentru a-și rezolva lucrurile, și apoi am revenit amândoi”, a spus cu ceva timp în urmă, Lili Sandu, pentru viva.ro.