Lili Sandu, dezvăluiri surprinzătoare! Durerea care îi macină sufletul: „Cu intenții nu tocmai pure”

Lili Sandu este o mămică fericită și împlinită. Fiul său (3 ani) i-a schimbat viața și îi aduce multă bucurie. Prezentatoarea TV și partenerul său încearcă să îi ofere micuțului tot ce e mai bun și să construiască o relație frumoasă cu el. Însă, nu același lucru s-a întâmplat și cu Lili Sandu. Recent, vedeta a vorbit despre copilăria ei și relația pe care a avut-o cu tatăl, mărturisind că aceasta a fost una defectuoasă, care a lăsat-o cu multe regrete.

Atunci când se gândește la copilărie, Lili Sandu are multe amintiri frumoase, însă când gândul îi zboară la tatăl său durerea îi inundă sufletul. Recent, aceasta a mărturisit că nu a avut o relație prea bună cu părintele său și asta din cauza faptului că era un om extrem de dur. Se pare că bărbatul și-a crescut fata cu mână de fier, fapt ce a lăsat multe cicatrici în inima lui Lili Sandu. Ce regret o macină pe vedetă acum?

De când a devenit mămică, Lili Sandu înțelege mai bine ce însemnă rolul de părinte, iar adesea se gândește la felul în care cei care au adus-o pe lume au crescut-o. În linii mari, vedeta Pro TV are numai cuvinte de laudă la adresa părinților săi și spune că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a învățat de le ei este să fie puternică, să lupte și să nu se dea niciodată în spate.

„Părinții m-au învățat să lupt. Să lupt pentru ce îmi doresc, pentru schimbările pe care le vreau produse, pentru oamenii dragi, pentru lucrurile importante pentru mine, pentru dreptate, pentru propriile păreri și pentru tot în ceea ce eu cred.

Întotdeauna am avut visuri, mi-am dorit mai mult de la mine și de la viață, am vrut să îmi depășesc limitele și să fac lucruri de care să fiu mândră. De când mă știu, am fost ambițioasă, iar acest lucru mi-a fost insuflat de părinți”, a declarat Lili Sandu, potrivit viva.ro.