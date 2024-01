Calvarul prin care a trecut Lili Sandu, după ce mama ei a paralizat. Vedeta de la Pro TV a povestit totul abia acum: „Mă culcam plângând și rugându-mă la Dumnezeu”

Lili Sandu se numără printre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune de la noi din țară, bucurându-se de un succes enorm pe micile ecrane. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, puțini știu prin ce momente grele a trecut vedeta de la Pro TV. Mama ei se confruntă cu probleme de sănătate serioase, iar moderatoarea a trecut prin clipe de panică.

Lili Sandu a trecut prin momente foarte grele, după ce mama ei s-a îmbolnăvit destul de serios. Vedeta de la Pro TV n-a mai avut liniște luni bune, de când a aflat că femeia care i-a dat viață suferă de poliradiculonevrita acută, o boală care i-ar fi apărut după infecția cu coronavirus. Prezentatoarea de la „Vorbește Lumea” dezvăluia că mama ei a rămas paralizată, iar zile bune a rămas cu ea în spital pentru a se asigura că lucrurile se îndreaptă spre bine.

Iată că după o luptă cu boala, mama vedetei se simte mult mai bine. A ieșit din spital și se află în sânul familiei. Nu s-a refăcut complet, însă Lili Sandu speră că totul se va așeza la timpul potrivit. Au petrecut sărbătorile acasă și au renunțat la vacanțe atât de Crăciun, cât și de Revelion.

„Pe de altă parte, a fost un an greu din cauza îmbolnăvirii mamei mele. În foarte multe momente, eram confuză și mă simțeam neputincioasă. Boala cu care ea se confrunta era ceva neobișnuit, cu care noi nu eram familiari. Am trăit foarte multe sentimente în acele săptămâni. Eram revoltată, debusolată, profund tristă, dar determinată să fiu alături de ea, să o încurajez și să o pun ușor-ușor pe picioare. Încă se recuperează, dar se simte mai bine și suntem pe drumul cel bun”, a dezvăluit Lili Sandu, pentru viva.ro

Moderatoarea a recunoscut că au fost săptămâni grele în 2023, pline de multe griji, pentru că mama ei se afla pe patul de spital, luptând să se facă bine. Chiar dacă momentele dificile au trecut, Lili Sandu nu a putut să dea totul uitării. Acum, vedeta se concentrează pe recuperarea mamei ei.

„Este mult mai bine acum. Au fost niște săptămâni grele, fără prea mult somn și cu multe, multe griji și sentimente neplăcute. Surprinzător, nu am clacat, am reușit să fiu curajoasă, puternică și prezentă, deși am avut parte de clipe în care simțeam că disper. Mă culcam plângând și rugându-mă la Dumnezeu să se facă bine. Am fost ascultată, iar mama a ieșit din spital. Acum este acasă, cu noi, și este pe drumul cel bun. Nu este ca nouă, încă îi este greu să se descurce singură, dar avem răbdare și încredere că totul va fi bine”, a mai spus prezentatoarea de la Pro TV.