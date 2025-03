Silviu Țolu, confesiuni despre viața cu Lili Sandu și fiul lor: “Temerile astea cumva revin pe parcurs. Adică eu n-am reușit să trec de ele”

Silviu Țolu și Lili Sandu au trecut peste gura lumii și peste diferența de vârstă dintre ei și au mizat pe iubire. Și-au întemeiat o familie, chiar dacă nu cu acte, iar cea mai dragă ființă din viața lor este Thomas Jay, fiul lor, după care sunt topiți. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, iubitul lui Lili Sandu a vorbit despre conviețuirea alături de vedeta Pro TV și de băiatul lor, amintind și de temerile pe care le are ca părinte.

Lili Sandu și Silviu Țolu au participat marți seara la o lansare de parfum, unde ea a avut rolul de gazdă, iar el de invitat. Cei doi au surprins prin eleganță.

Silviu Țolu: “Nu intervin. Ea e îndeajuns de matură”

CANCAN.RO: În ce măsură și-a pus amprenta pe garderoba ta Lili?

Silviu Țolu: Nu într-o măsură foarte mare. Eu aveam un stil pe care l-am tot rafinat și evoluat să zicem dinainte să fiu cu Lili și în timp ce sunt cu ea. Sigur că sunt situații când ea spune: “Pune-ți mai bine cămașa aceea neagră!”. Și în seara asta am întrebat-o: să-mi iau cămașa albă sau cămașă bleu? A zis: “Ia-ți cămașa albă“! Dar la nivel, așa, micro, adică am un stil propriu, un stil personal și mă ghidez după el și e al meu, nu e influențat de Lili.

CANCAN.RO: Dar invers? Când ea abordează o ținută foarte sexy, intervii?

Silviu Țolu: Nu prea. Să știi că am ajuns să ne cunoaștem destul de bine și cumva să ne potrivim, chiar uneori înainte să vorbim sau să vedem ce poartă celălalt. Dacă știm dress codul cum a fost și în seara asta, ea mi-a zis în mare cam ce ar vrea să poartă. Am zis ok, port ceva care să fie cumva complementar. Nu, nu intervin. Ea e îndeajuns de matură să își aleagă singură ținutele și o face foarte bine. Doar încercăm să nu existe o discrepanță foarte mare între ținutele noastre când mergem împreună la un eveniment.

Silviu Țolu: “Temerile astea cumva revin pe parcurs. Adică eu n-am reușit să trec de ele”

CANCAN.RO: Cum v-a schimbat viața băiatul vostru?

Silviu Țolu: Ni se schimbă foarte mult viața când ești părinte și constant îți aduci aminte de asta, pentru că în niciun caz viața nu mai e la fel cum era înainte să ai copil. Ai mult mai multe responsabilități și mult mai multe limitări, pentru că, bineînțeles, nu mai poți face lucrurile pe care le făceai înainte, dar cu responsabilități astea vin o bucurie, o împlinire, o satisfacție enorme. Puse în balanță – că mai aud oameni care se gândesc poate n-aș vrea să am un copil – nu cred că se poate compara cu nimic. Sunt momente din astea extrem de mici când te uiți la fățuca lui sau îți spune ceva drăguț sau te trezești dimineața lângă el și astea nu se pot compara și cumpăra cu nimic.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai mare teamă pe care ai avut-o înainte să devii părinte?

Silviu Țolu: Teama pe care cred că mulți dintre noi o avem este de a nu te ridica la înălțimea așteptărilor tale cumva în ceea ce privește cum crezi tu că ar trebui să crești un copil. Adică oare sunt prea permisiv? Oare aici ar trebui să fiu mai ascu? Și temerile astea cumva revin pe parcurs. Adică eu n-am reușit să trec de ele și încă mă întreb uneori: uite, aici poate l-am lăsat prea relaxat. Uite, trebuie să fiu un pic mai ferm. Cam asta e, da.

Silviu Țolu: “Încerc să fiu mai prietenos, Lili uneori e mai tăioasă așa”

CANCAN.RO: Înțeleg că „polițistul rău” în casă este Lili în ceea ce privește copilul? Ea este cea care spune uneori și „nu”?

Silviu Țolu: Nu neapărat. Da și nu. Lili e mai fermă decât mine, eu încerc să o fac într-un mod mai blând, chiar dacă ia mai mult timp, uneori. Adică încerc să fiu mai prietenos, Lili uneori e mai tăioasă așa, ok, gata, acum încheiem, deși are și ea momentele ei când este mai permisivă decât mine cu anumite lucruri. Deci ne completăm.

CANCAN.RO: Ce pregătești profesional vorbind?

Silviu Țolu: Sunt multe pe care le facem și eu și ea. Eu am o mică agenție de brand marketing cumva și lucrez cu diverși clienți. Lucrez foarte mult pe social media și continuăm în partea asta de tot ce înseamnă brand personal, creșterea brandului personal și a relației foarte bune cu anumiți clienți pe care o am deja.

