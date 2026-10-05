Filmarea care arată adevărata fața a lui IAN! Râdea în timp ce era adus la Parchet, în cătușe

Ian a apărut cu zâmbetul pe buze /Foto: Facebook
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Incidentul petrecut vineri seara, 2 octombrie, la primul concert din turneul național Azteca și Ian, a adus multe probleme pentru cel din urmă. Ian a scandalizat pe toată lumea după ce a urinat pe scenă, iar astăzi a fost dus în cătușe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, după ce a fost reținut pentru 24 de ore. Deși situația în care se află este destul de gravă, trapperul a apărut cu zâmbetul pe buze și pare că nu se sinchisește prea tare de ceea ce se întâmplă.

În data de 2 octombrie, Ian și Azteca au susținut primul concert după marea împăcare. Fanii s-au bucurat să îi vadă, din nou, împreună pe scenă, însă Ian a gafat-o în timpul show-ului. Nevoia l-a lovit fix în mijlocul concertului, așa că trapperul a decis să urineze într-un colț al scenei.

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Gestul artistului a stârnit un val de revoltă, iar polițiștii Secției 14 s-au sesizat din oficiu după ce au văzut imaginile care au devenit virale. În urma celor întâmplate, Ian a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi a fost dus în cătușe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Ei bine, deși Ian a dat de probleme, artistul nu pare să fie prea îngrijorat. A fost adus în cătușe, însă trapperul a apărut cu zâmbetul pe buze și cu o atitudine extrem de relaxată, semn că nu este deloc afectat de faptul că a revoltat pe toată lumea.

Ian a apărut cu zâmbetul pe buze /Foto: Facebook

Consecințe serioase pentru Ian

Chiar dacă Ian pare extrem de relaxat și se amuză de tot ce se întâmplă, acesta trebuie să suporte consecințele faptelor sale. După incidentul care a avut loc la concertul din București, Ian a fost reținut pentru 24 de ore. Iar acum, chiar dacă a fost eliberat, trapperul nu scapă de probleme. Acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Mai mult, gestul lui Ian se pare că a distrus și turneul național pe care el și Azteca urmau să îl aibă. Mai exact, cei de la Hip Hop Takeovers, care s-au ocupat de organizarea turneului, au anunțat că se retrag și nu vor mai colabora cu cei doi artiști pentru concertele următoare.

„Cu respect pentru cultură. Hip Hop Takeovers se retrage din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian & Azteca.

Vă mulțumim tuturor celor care ați fost la Arenele Romane. În spatele acelei seri au stat luni de muncă și oameni care au pus suflet în fiecare detaliu, de la scena 360° până la siguranța publicului. Suntem mândri de echipele care au făcut-o posibilă.

De 9 ani, creștem alături de voi și de artiștii care au avut încredere în noi. Continuăm să susținem hip-hop-ul, rapul și cultura urbană, cu aceeași grijă pentru oamenii din fața scenei și pentru cei din spatele ei.

Ne dorim să ne revedem la concerte și să construim în continuare seri pe care să le ținem minte împreună. Informațiile despre bilete și rambursări vor fi comunicate separat, pe canalele noastre oficiale, începând de săptămâna viitoare”, au anunțat cei de la Hip Hop Takeovers.

 

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Foto: Facebook, Instagram

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