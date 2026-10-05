Drama care nu se vindecă niciodată după un an! Ce face Ionel Ganea în fiecare noapte după moartea fiului: „Uneori, chiar și în miezul nopții”

Drama care nu se vindecă niciodată după un an! Ce face Ionel Ganea în fiecare noapte după moartea fiului: „Uneori, chiar și în miezul nopții”
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„Nu este zi să nu meargă la cimitir”. Deși a trecut un an de la moartea celui mic, durerea devine din ce în ce mai mare. CANCAN.RO are în exclusivitate declarații despre starea fostului fotbalist, Ionel Ganea.

Pe 9 mai 2025, viața lui Ionel Ganea avea să se schimbe pentru totdeauna. Fostul internațional român a fost implicat într-un grav accident rutier produs între Hurez și Făgăraș. În mașină se afla și fiul său, în vârstă de doar doi ani.

„Micuțul era foarte atașat de tatăl său și îl căuta încă din primele clipe ale zilei”

În urma impactului, micuțul a suferit un traumatism cranio-cerebral sever și a fost transportat de urgență cu elicopterul SMURD la Târgu Mureș. Medicii l-au operat, însă starea sa a rămas extrem de gravă. Copilul a fost ținut în comă indusă și a luptat pentru viață timp de aproape o lună. Pe 6 iunie 2025, familia a primit vestea cumplită. Băiețelul lui Ionel Ganea a murit la doar doi ani. Pentru fostul fotbalist începea, astfel, cea mai grea perioadă din viața sa.

„Nu există zi în care fostul fotbalist să nu meargă la cimitir”

În zilele care au urmat accidentului, pe lângă drama prin care trecea familia, Ionel Ganea s-a confruntat și cu un val de critici în spațiul public. În fața reacțiilor celor care îl judecau pentru producerea accidentului, soția sa, Monica Ganea, a ieșit public să îi ia apărarea. Într-un moment în care fiul lor se afla în stare critică, aceasta a transmis un mesaj ferm și l-a descris pe Ionel drept „cel mai bun tată de pe pământ” pentru Alexandru. După moartea băiețelului, și George Ganea, fiul cel mare al fostului internațional, a reacționat. Acesta le-a cerut celor care îl judecau pe tatăl său să nu uite prin ce trece familia și să nu emită verdicte într-un moment în care toți încercau să facă față unei pierderi greu de imaginat.

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A trecut un an de la tragedie, însă timpul nu pare să fi diminuat dorul. Din contră, potrivit unor surse apropiate familiei, Ionel Ganea resimte tot mai puternic lipsa fiului său. Aceleași surse susțin că nu există zi în care fostul fotbalist să nu meargă la cimitir. Uneori, ajunge acolo chiar și în miezul nopții, pentru a-i aprinde o lumânare. În fiecare dimineață, când se trezește, se roagă, iar amintirea celui mic rămâne prezentă în viața sa de zi cu zi. Pentru Ionel Ganea, locul în care își poate găsi pentru câteva clipe liniștea este, potrivit apropiaților, cimitirul în care își doarme somnul de veci fiul. În același timp, fostul internațional încearcă să rămână activ și să-și ocupe timpul cu ceea ce a făcut aproape întreaga viață: fotbalul. În vara acestui an, Ionel Ganea a revenit pe banca tehnică și a preluat postul de antrenor principal al formației Chimia Victoria, din Liga a IV-a Brașov, echipă la care și-a început junioratul.

Relația dintre Ionel Ganea și băiețelul său era una extrem de apropiată. Potrivit celor care i-au cunoscut îndeaproape, micuțul era foarte atașat de tatăl său și îl căuta încă din primele clipe ale zilei. De cum se trezea, voia să fie alături de Ionel și să petreacă timpul împreună

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