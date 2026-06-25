Bianca Drăgușanu, scandal monstru într-un supermarket din Capitală: ”M-am dus la casele unde îți scanezi singur produsele”

Bianca Drăgușanu a fost implicată într-un nou scandal, de această dată într-un supermarket din Capitală, unde mersese pentru câteva cumpărături înainte de închiderea magazinului. Vedeta a povestit ulterior întreaga experiență pe rețelele de socializare, susținând că o situație aparent banală s-a transformat rapid într-un conflict neașteptat cu o angajată a magazinului.
Totul ar fi început la o casă de marcat de tip self-service, unde vedeta întâmpina dificultăți în scanarea unor produse pe care intenționa să le cumpere. Bianca Drăgușanu a povestit că nu putea să scaneze alimentele și a apelat la ajutorul unei angajate aflate în apropiere, sperând că problema va fi rezolvată rapid.
Însă, în loc ca situația să se încheie fără incidente, lucrurile ar fi degenerat. Bianca Drăgușanu susține că a fost deranjată de modul în care angajata a intervenit. Conform vedetei, după ce a verificat produsul care nu putea fi scanat, aceasta l-ar fi trecut prin sistem și l-ar fi aruncat pe banda destinată articolelor deja înregistrate. Gestul a fost perceput de blondină drept lipsit de respect și ar fi declanșat o discuție tensionată unde s-au aruncat și cuvinte dure între cele două.
Mai mult, Bianca Drăgușanu afirmă că, în momentul în care a cerut explicații și ajutor, angajata i-ar fi răspuns pe un ton nepotrivit, reproșându-i că nu știe să utilizeze casele de marcat automate. Considerând că a fost tratată incorect, vedeta a decis să depună o reclamație împotriva salariatei.
„Am venit să cumpăr rapid trei lucruri. Langustine și încă câteva produse. M-am dus la casele unde îți scanezi singur produsele. Am rugat-o foarte frumos să mă ajute. I-am vorbit civilizat și am întrebat-o dacă mă poate ajuta, pentru că nu se scanau produsele. A început să țipe la mine și mi-a spus: „Dacă nu știi să le scanezi, ce cauți aici? Du-te la coadă în partea cealaltă”. „Eu am vorbit frumos cu tine, nu înțeleg de ce țipi la mine. Te-am rugat doar să mă ajuți”. I-am făcut reclamație”, a transmis Bianca Drăgușanu, în mediul online.
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