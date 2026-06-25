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Bianca Drăgușanu, scandal monstru într-un supermarket din Capitală: ”M-am dus la casele unde îți scanezi singur produsele”

De: Andreea Stăncescu 25/06/2026 | 17:35
Bianca Drăgușanu, scandal monstru într-un supermarket din Capitală: ”M-am dus la casele unde îți scanezi singur produsele”
Scandal de proporții la un supermarket / Foto: Social media
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Bianca Drăgușanu a fost implicată într-un nou scandal, de această dată într-un supermarket din Capitală, unde mersese pentru câteva cumpărături înainte de închiderea magazinului. Vedeta a povestit ulterior întreaga experiență pe rețelele de socializare, susținând că o situație aparent banală s-a transformat rapid într-un conflict neașteptat cu o angajată a magazinului.

Totul ar fi început la o casă de marcat de tip self-service, unde vedeta întâmpina dificultăți în scanarea unor produse pe care intenționa să le cumpere. Bianca Drăgușanu a povestit că nu putea să scaneze alimentele și a apelat la ajutorul unei angajate aflate în apropiere, sperând că problema va fi rezolvată rapid.

Sursa foto: Social media

Bianca Drăgușanu, scandal cu o angajată a magazinului

Însă, în loc ca situația să se încheie fără incidente, lucrurile ar fi degenerat. Bianca Drăgușanu susține că a fost deranjată de modul în care angajata a intervenit. Conform vedetei, după ce a verificat produsul care nu putea fi scanat, aceasta l-ar fi trecut prin sistem și l-ar fi aruncat pe banda destinată articolelor deja înregistrate. Gestul a fost perceput de blondină drept lipsit de respect și ar fi declanșat o discuție tensionată unde s-au aruncat și cuvinte dure între cele două.

Mai mult, Bianca Drăgușanu afirmă că, în momentul în care a cerut explicații și ajutor, angajata i-ar fi răspuns pe un ton nepotrivit, reproșându-i că nu știe să utilizeze casele de marcat automate. Considerând că a fost tratată incorect, vedeta a decis să depună o reclamație împotriva salariatei.

„Am venit să cumpăr rapid trei lucruri. Langustine și încă câteva produse. M-am dus la casele unde îți scanezi singur produsele. Am rugat-o foarte frumos să mă ajute. I-am vorbit civilizat și am întrebat-o dacă mă poate ajuta, pentru că nu se scanau produsele. A început să țipe la mine și mi-a spus: „Dacă nu știi să le scanezi, ce cauți aici? Du-te la coadă în partea cealaltă”. „Eu am vorbit frumos cu tine, nu înțeleg de ce țipi la mine. Te-am rugat doar să mă ajuți”. I-am făcut reclamație”, a transmis Bianca Drăgușanu, în mediul online.

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