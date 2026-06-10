Operația estetică pe care Bianca Drăgușanu nu și-ar face-o niciodată. Motivul pentru care o sperie

Bianca Drăgușanu a apelat de mai multe ori la medicul estetician și este pasionată de tot ce înseamnă operații estetice. Cu toate acestea, ea a recunoscut că există o intervenție pe care nu și-ar face-o niciodată. În plus, a explicat și motivul pentru care o sperie operația estetică.

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute personalități mondene din România. Aceasta a fost criticată în repetate rânduri de fani și nu numai din cauza operațiilor estetice la care ea a apelat. Totuși, multe vedete aleg să se opereze pentru a arăta așa cum își doresc. Bianca a recunoscut de curând că există o intervenție pe care nu ar face-o niciodată, dar a explicat și ce o sperie de fapt.

Operația estetică la care nu ar apela Bianca Drăgușanu

Devenită cunoscută prin intermediul aparițiilor televizate, Bianca Drăgușanu este o personalitate controversată. Deși și-a făcut mai multe intervenții la nivelul feței și în zona corpului, vedeta spune că nu și-ar injecta niciodată aquafilling. Ea a declarat că nu este de acord cu utilizarea substanței în efectuarea operațiilor estetice.

Mai mult decât atât, a adus în discuție clipele dificile pe care le-au trăit femeile care au apelat la o intervenție de acest fel. Majoritatea dintre ele au ajuns să se confrunte cu probleme mari de sănătate, iar asta o sperie pe Bianca.

Nu mi-aș face niciodată aquafilling. Acea substanță pe care și-au injectat-o foarte multe fete, pe care cred că le cunoașteți deja, care au făcut foarte multe complicații. Asta e o intervenție pe care nu mi-aș face-o niciodată. Mai mult decât atât, eu am fost și sunt un subiect tabu din cauza operațiilor estetice pe care mi le-am asumat și în jurul numelui meu s-au format foarte multe bârfe, a declarat Bianca pe rețelele de socializare.

Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică

Recent, vedeta a povestit în mediul online că urmează să își facă o nouă operație estetică. Este vorba despre a treia operație la nas și speră ca de această dată să aibă rezultatul dorit.

Am făcut de două ori intervenția, prima oară am primit niște informații false despre un doctor pe care l-am găsit la întâmplare pe Instagram și pozele lui erau modificate. Mi-a luat cartilajul din urechi și în loc să îmi facă un nas mai mic mi-a făcut un nas mai mare. Fața mea respingea cartilajul și mă umflam tot timpul. După doi ani de zile am cunoscut un alt medic, care a încercat să repare, a povestit ea.

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