Cât a plătit Culiță Sterp pentru un sac de ardei și unul de roșii, la Corabia? ”E puțin, mamaie”

Culiță Sterp a făcut un lucru neobișnuit. Cântărețul s-a oprit la marginea unui drum, atunci când a văzut două femei mai în vârstă. Cele două vindeau ardei și roșii, iar artistul a vrut să cumpere de la ele. Prețul pentru produse era mult mai mic, însă el a scos din buzunar un teanc de bani și a fost mai generos.

Culiță Sterp este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. El este foarte activ în mediul online, acolo unde are o comunitate impresionantă. Acesta postează în diverse ipostaze, însă ca acum rar a fost văzut de fani. Bărbatul se afla într-o comună, la granița cu Bulgaria, atunci când a văzut două femei mai în vârstă, care își vindeau legumele. Culiță s-a oprit fără rețineri și le-a făcut le-a cumpărat o cantitate mare de legume. Mai mult decât atât, le-a răsplătit generos pe cele două doamne.

Culiță a cumpărat ardei și roșii de la comercianți stradali

Îndrăgitul artist a devenit cunoscut după participarea sa la Puterea Dragostei. Ulterior, și-a construit o carieră de succes, lansând piese care au ajuns rapid la inimile publicului. Bărbatul are o familie frumoasă, cu care se mândrește de fiecare dată când are ocazia. El are o comunitate impresionantă în mediul online, acolo unde este foarte activ și postează diverse momente din viața lui.

Cu toate acestea, el este foarte apreciat și pentru caracterul său. Culiță este modest, iar asta se poate observa chiar din ultima lui apariție pe rețelele de socializare. Artistul a postat de curând pe TikTok două videoclipuri care au devenit rapid virale. De această dată, a fost surprins pe stradă, pe marginea unui drum la granița cu Bulgaria. El s-a oprit cu mașina în dreptul a două case, ale unor doamne mai în vârstă, ambele expunându-și marfa. Una dintre ele vindea ardei, iar cealaltă roșii. Fără ezitare, Culiță i-a cerut femeii să îi cântărească un sac de ardei, iar pentru 16 kilograme, trebuia să plătească 67 de lei. Totuși, a scos un teanc de bani și i-a oferit femeii 200 de lei.

Un sac întreg 67 de lei. E puțin, mamaie. N-ai greșit deloc, dar eu îți dau mai mult. Uite, îți dau 200 de lei, a spus Culiță Sterp.

Ulterior, a ajuns și la doamna cu roșiile. Pentru 22 de kilograme, artistul trebuia să plătească 77 de lei, însă a fost generos și de această dată.

77 de lei. Mie mi se pare că e prea ieftin. Nu-mi vine să cred, 77 de lei o ladă de roșii. Nu există, dăm și aici mai mult, a mai adăugat el.

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