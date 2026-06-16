Ileana Sterp, pe mâna medicilor! La ce intervenție a apelat sora lui Culiță

Ileana Sterp a luat o decizie importantă în ceea ce privește aspectul ei fizic. Aceasta a ajuns de curând pe mâna medicilor și a împărtășit totul pe rețelele de socializare.

Ileana Sterp este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Ea este sora lui Culiță Sterp și are o comunitate uriașă în mediul online. Recent, a ajuns în cabinetul medical pentru o intervenție estetică importantă. Decizia a fost de partea ei, pentru a corecta aspectul fizic. Este vorba despre o blefaroplastie, care ajustează pleoapele. Anunțul a fost făcut chiar de ea pe paginile sale de socializare.

Ileana Sterp, intervenție estetică

Ileana Sterp a apelat la ajutorul specialiștilor. Aceasta și-a dorit de mult să efectueze o intervenție estetică. De curând, vedeta și-a făcut blefaroplastie, pentru a corecta aspectul pleoapelor. Ea a împărtășit totul cu urmăritorii ei pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate impresionantă.

A venit ziua! Merg la clinică pentru Blefaroplastie, a declarat Ileana Sterp în mediul online.

Mai mult decât atât, după intervenție i-a ținut la curent pe fanii ei. Ea a explicat că totul a decurs bine și nu a avut dureri foarte mari. În plus, vedeta a spus că va merge în continuare la cabinetul medicului.

Operația a decurs foarte bine, fără dureri mari, adică totul foarte suportabil. O să mai fac zilele acestea vizite în cabinet pentru o recuperare mai bună și sper să se vindece cât mai repede, a explicat ea.

De ce a făcut Ileana Sterp intervenția

De-a lungul timpului, Ileana a vorbit cu fanii ei despre asta. Aceasta a declarat că o deranjează aspectul pleoapelor, așa că a apelat la ajutorul specialiștilor. Totul ar fi pornit de la o infecție fungică pe care ar fi luat-o pe la o piscină.

Pleoapa mea arată cam așa, e umflată, destul de umflată, azi-dimineață era… Pentru cei care nu știu de această pată a mea de pe pleoapă, despre care eu am mai vorbit de-a lungul timpului… am avut o ciupercă tare urâtă, luată de la o piscină. Fix aici pe pleoapă, arăta groaznic, mi se ducea pielea, mă scărpinam de îmi venea să îmi scot ochiul pur și simplu… Doamne… nici nu vreau să îmi mai aduc aminte! Ciupercă în urma căreia am rămas cu această pată. Un doctor dermatolog mi-a zis că s-au mărit vasele de vasculare și de asta am rămas cu pata aia și că doar cu laser este posibil să mai scap de ea, în niciun caz cu creme sau ceva, n-o să mă mai ajute și de atunci… asta a fost anul trecut, am început procedurile cu laser. Există îmbunătățiri foarte mari și m-a ajutat foarte mult, dar nu am scăpat în totalitate de ea!, a spus Ileana Sterp pe Instagram.

VEZI ȘI: Surpriză de proporții pentru mama Geta! Copiii i-au făcut cadou o mașină de lux

Ileana Sterp, primele declarații despre divorț! Sora lui Culiță Sterp s-a mutat în satul natal: ”Am avut momente mai grele”