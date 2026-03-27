Surpriză de proporții pentru mama Geta! Copiii i-au făcut cadou o mașină de lux

Ziua de naștere a mamei Geta s-a transformat într-un moment cu totul special, plin de emoție și surprize pregătite în secret de copiii ei. Întreaga familie s-a mobilizat pentru a-i oferi o aniversare memorabilă, iar eforturile lor au dat naștere unei zile de neuitat, chiar dacă unele planuri nu au decurs exact așa cum fusese stabilit inițial.
Evenimentul a fost organizat cu atenție la detalii, iar cei patru copii ai săi au contribuit fiecare pentru a crea o atmosferă caldă și festivă. Masa aniversară a fost pregătită cu grijă, iar toți cei dragi s-au adunat pentru a sărbători împreună. Decorul, preparatele și buna dispoziție au completat tabloul unei reuniuni de familie în care emoțiile au fost la cote ridicate.
Pe lângă această atmosferă festivă, adevărata surpriză pregătită pentru mama Geta a fost una de proporții. Copiii ei au decis să își unească resursele financiare pentru a-i cumpăra un cadou cu adevărat special: o mașină. Alegerea nu a fost una întâmplătoare, ci a venit din dorința de a-i oferi un obiect util, dar și un simbol al aprecierii și recunoștinței pentru tot ceea ce a făcut pentru ei de-a lungul anilor.
Pentru a face lucrurile și mai interesante, achiziția autoturismului a fost realizată din străinătate, mai exact din Germania. Procesul a implicat organizare, coordonare și ajutor din partea unor persoane care s-au ocupat de transportul vehiculului în România. Planul inițial prevedea ca mașina să ajungă chiar în ziua aniversării, pentru a fi oferită ca surpriză principală în cadrul petrecerii.
Mașina pe care copiii mamei Geta și-au dorit să i-o ofere este un Mercedes GLC X254, un model modern și elegant, apreciat pentru confortul și tehnologia sa avansată. Alegerea acestui autoturism a fost gândită atât ca un cadou practic, cât și ca o dovadă a aprecierii față de mama lor.
Reacția mamei Geta a fost una pe măsură. Emoțiile au fost puternice, iar gestul copiilor a avut un impact profund.
Culiță Sterp: Mașina mamei a fost luată pe numele lui Milan, să nu poate să o vândă. Mamă, mașina a fost luată pe numele lui Milan să nu poți să o vinzi.
Mama Geta: Ați nimerit exact ce voiam!
Ileana: Ți-am zis!
Culiță: Eu am zis de o camionetă.
Lacrimi pentru Ileana Sterp! Peste cine a dat la judecătorie: „Erau acolo pentru a impune un ordin de restricție împotriva concubinului”
Cum a slăbit Geta Sterp rapid după a doua sarcină? „Nu știu dacă funcționează la toată lumea, pentru că…”