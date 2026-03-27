Surpriză de proporții pentru mama Geta! Copiii i-au făcut cadou o mașină de lux

Ziua de naștere a mamei Geta s-a transformat într-un moment cu totul special, plin de emoție și surprize pregătite în secret de copiii ei. Întreaga familie s-a mobilizat pentru a-i oferi o aniversare memorabilă, iar eforturile lor au dat naștere unei zile de neuitat, chiar dacă unele planuri nu au decurs exact așa cum fusese stabilit inițial.

Evenimentul a fost organizat cu atenție la detalii, iar cei patru copii ai săi au contribuit fiecare pentru a crea o atmosferă caldă și festivă. Masa aniversară a fost pregătită cu grijă, iar toți cei dragi s-au adunat pentru a sărbători împreună. Decorul, preparatele și buna dispoziție au completat tabloul unei reuniuni de familie în care emoțiile au fost la cote ridicate.

Mama Geta a primit o mașină de lux

Pe lângă această atmosferă festivă, adevărata surpriză pregătită pentru mama Geta a fost una de proporții. Copiii ei au decis să își unească resursele financiare pentru a-i cumpăra un cadou cu adevărat special: o mașină. Alegerea nu a fost una întâmplătoare, ci a venit din dorința de a-i oferi un obiect util, dar și un simbol al aprecierii și recunoștinței pentru tot ceea ce a făcut pentru ei de-a lungul anilor.

Pentru a face lucrurile și mai interesante, achiziția autoturismului a fost realizată din străinătate, mai exact din Germania. Procesul a implicat organizare, coordonare și ajutor din partea unor persoane care s-au ocupat de transportul vehiculului în România. Planul inițial prevedea ca mașina să ajungă chiar în ziua aniversării, pentru a fi oferită ca surpriză principală în cadrul petrecerii.

Mașina pe care copiii mamei Geta și-au dorit să i-o ofere este un Mercedes GLC X254, un model modern și elegant, apreciat pentru confortul și tehnologia sa avansată. Alegerea acestui autoturism a fost gândită atât ca un cadou practic, cât și ca o dovadă a aprecierii față de mama lor.

Reacția mamei Geta a fost una pe măsură. Emoțiile au fost puternice, iar gestul copiilor a avut un impact profund.

Culiță Sterp: Mașina mamei a fost luată pe numele lui Milan, să nu poate să o vândă. Mamă, mașina a fost luată pe numele lui Milan să nu poți să o vinzi. Mama Geta: Ați nimerit exact ce voiam! Ileana: Ți-am zis! Culiță: Eu am zis de o camionetă.

