Acasă » Știri » Test de inteligență | Găsiți toate cele 3 diferențe între aceste două boluri cu mâncare chinezească

Test de inteligență | Găsiți toate cele 3 diferențe între aceste două boluri cu mâncare chinezească

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 15:11
Test de inteligență | Găsiți toate cele 3 diferențe între aceste două boluri cu mâncare chinezească
Test de inteligență | Găsiți toate cele 3 diferențe între aceste două boluri cu mâncare chinezească
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

CANCAN îți propune un nou test de inteligență! Doar cei cu un IQ de geniu pot vedea cele 3 diferențe ascunse în bolul cu mâncare în mai puțin de 33 de secunde.

O nouă provocare virală face ravagii în mediul online și blochează mii de utilizatori în fața ecranelor. La prima vedere, cele două porții de mâncare asiatică par perfect copiate una după cealaltă, însă realitatea este alta. Doar cei cu o privire de vultur și un IQ de-a dreptul astronomic pot descoperi capcanele ascunse într-un timp record.

Un nou test de inteligență

Ritmul alert al vieții ne face adesea să pierdem din vedere amănuntele din jurul nostru, însă acest exercițiu promite să îți pună rotițele în mișcare instantaneu! Nu este doar un mod plăcut de a alunga plictiseala, ci și o metodă excelentă de a-ți verifica agilitatea mentală și capacitatea de concentrare, indiferent de vârstă.

Privește cu maximum de vigilență cele două boluri pline cu tăiței. Totul pare așezat la locul lui, dar te avertizăm: iluzia este perfectă! Trei elemente minuscule au fost modificate intenționat de graficieni pentru a te induce în eroare. Regula jocului este dură: Ai la dispoziție fix 33 de secunde pentru a striga „Evrika!”.

Test de inteligență | Găsiți toate cele 3 diferențe între aceste două boluri cu mâncare chinezească
Test de inteligență | Găsiți toate cele 3 diferențe între aceste două boluri cu mâncare chinezească

Unde se ascund indiciile? Fii extrem de suspicios cu privire la nuanțe, liniile conturului sau modul în care sunt plasate cele mai mici ingrediente din farfurie. Dacă simți că ai nevoie de o lupă, nu te sfii să o folosești! Mulți s-au lăudat că au terminat înainte ca secundarul să facă o rotație completă, însă majoritatea au clacat lamentabil.

Dacă ai privit imaginile până te-au durut ochii și tot nu ai reușit să descoperi toate indiciile, nu te impacienta! Graficienii au fost extrem de „diabolici” de această dată. Iată rezolvarea oficială care a dat bătăi de cap mii de internauți:

  • Prima capcană (Oul de deasupra): În bolul din dreapta, oul tăiat pe jumătate are gălbenușul ușor mai mic și poziționat milimetric mai spre margine față de cel din prima imagine.
  • A doua capcană (Firele de ceapă verde): Dacă te uiți cu atenție la topping-ul de verdeață presărat la suprafață, în a doua farfurie lipsește un mic fragment de ceapă verde din colțul din stânga jos al grămezii.
  • A treia capcană (Grafica bolului): Cea mai grea dintre toate! Pe marginea exterioară a bolului din ceramică, unul dintre modelele geometrice tradiționale chinezești este inversat sau are o linie de contur întreruptă.

Dacă le-ai văzut pe toate singur, ești oficial în topul celor mai inteligente minți din România! Dacă nu, nu-ți face griji, data viitoare cu siguranță vei fi mult mai ager!

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | 0+1=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 33 de secunde!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul începutului de săptămână | Cum îl cheamă pe inventatorul dopului legat de pet
Știri
Bancul începutului de săptămână | Cum îl cheamă pe inventatorul dopului legat de pet
Ce face acum mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești. Au trecut cinci ani de la tragedie
Știri
Ce face acum mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești. Au trecut cinci ani de la tragedie
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Calcule de ultimă oră pentru Guvern. Câte voturi are, câte îi lipsesc și de cine are nevoie Adrian Veștea pentru a deveni premier
Gandul.ro
Calcule de ultimă oră pentru Guvern. Câte voturi are, câte îi lipsesc și...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
„Înghețata” pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic la păsări
Adevarul
„Înghețata” pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic la păsări
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim special creat de ea, fără înfometare. Imagini incendiare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la apartament: „Îmi place viața aici! O să o vindem”
Click.ro
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la...
Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție, dar a părăsit și conducerea Partidului Laburist
Digi 24
Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție, dar a părăsit și conducerea Partidului Laburist
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Calcule de ultimă oră pentru Guvern. Câte voturi are, câte îi lipsesc și de cine are nevoie Adrian Veștea pentru a deveni premier
Gandul.ro
Calcule de ultimă oră pentru Guvern. Câte voturi are, câte îi lipsesc și de cine...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bancul începutului de săptămână | Cum îl cheamă pe inventatorul dopului legat de pet
Bancul începutului de săptămână | Cum îl cheamă pe inventatorul dopului legat de pet
Ce face acum mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești. Au trecut cinci ani de la tragedie
Ce face acum mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești. Au trecut cinci ani de la tragedie
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Zodia care renaște în dragoste. Urmează o perioadă importantă pe plan sentimental
Zodia care renaște în dragoste. Urmează o perioadă importantă pe plan sentimental
Greșeala banală care poate duce la amenzi uriașe în Veneția. Cum a evitat pedeapsa o turistă
Greșeala banală care poate duce la amenzi uriașe în Veneția. Cum a evitat pedeapsa o turistă
Larisa Iordache a trecut prin momente de panică. Ce i s-a întâmplat campioanei după ce a născut: ...
Larisa Iordache a trecut prin momente de panică. Ce i s-a întâmplat campioanei după ce a născut: „M-am speriat foarte tare”
Vezi toate știrile