Test de inteligență | Găsiți toate cele 3 diferențe între aceste două boluri cu mâncare chinezească

CANCAN îți propune un nou test de inteligență! Doar cei cu un IQ de geniu pot vedea cele 3 diferențe ascunse în bolul cu mâncare în mai puțin de 33 de secunde.

O nouă provocare virală face ravagii în mediul online și blochează mii de utilizatori în fața ecranelor. La prima vedere, cele două porții de mâncare asiatică par perfect copiate una după cealaltă, însă realitatea este alta. Doar cei cu o privire de vultur și un IQ de-a dreptul astronomic pot descoperi capcanele ascunse într-un timp record.

Un nou test de inteligență

Ritmul alert al vieții ne face adesea să pierdem din vedere amănuntele din jurul nostru, însă acest exercițiu promite să îți pună rotițele în mișcare instantaneu! Nu este doar un mod plăcut de a alunga plictiseala, ci și o metodă excelentă de a-ți verifica agilitatea mentală și capacitatea de concentrare, indiferent de vârstă.

Privește cu maximum de vigilență cele două boluri pline cu tăiței. Totul pare așezat la locul lui, dar te avertizăm: iluzia este perfectă! Trei elemente minuscule au fost modificate intenționat de graficieni pentru a te induce în eroare. Regula jocului este dură: Ai la dispoziție fix 33 de secunde pentru a striga „Evrika!”.

Unde se ascund indiciile? Fii extrem de suspicios cu privire la nuanțe, liniile conturului sau modul în care sunt plasate cele mai mici ingrediente din farfurie. Dacă simți că ai nevoie de o lupă, nu te sfii să o folosești! Mulți s-au lăudat că au terminat înainte ca secundarul să facă o rotație completă, însă majoritatea au clacat lamentabil.

Dacă ai privit imaginile până te-au durut ochii și tot nu ai reușit să descoperi toate indiciile, nu te impacienta! Graficienii au fost extrem de „diabolici” de această dată. Iată rezolvarea oficială care a dat bătăi de cap mii de internauți:

Prima capcană (Oul de deasupra): În bolul din dreapta, oul tăiat pe jumătate are gălbenușul ușor mai mic și poziționat milimetric mai spre margine față de cel din prima imagine.

A doua capcană (Firele de ceapă verde): Dacă te uiți cu atenție la topping-ul de verdeață presărat la suprafață, în a doua farfurie lipsește un mic fragment de ceapă verde din colțul din stânga jos al grămezii.

A treia capcană (Grafica bolului): Cea mai grea dintre toate! Pe marginea exterioară a bolului din ceramică, unul dintre modelele geometrice tradiționale chinezești este inversat sau are o linie de contur întreruptă.

Dacă le-ai văzut pe toate singur, ești oficial în topul celor mai inteligente minți din România! Dacă nu, nu-ți face griji, data viitoare cu siguranță vei fi mult mai ager!

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | 0+1=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 33 de secunde!