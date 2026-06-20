Acasă » Știri » TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 33 de secunde!

TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 33 de secunde!

De: Elisa Tîrgovățu 20/06/2026 | 17:09
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 33 de secunde!
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 33 de secunde!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Weekendul este momentul perfect pentru relaxare, dar și pentru provocări care ne mențin mintea activă. Tocmai de aceea, CANCAN.RO vă propune un joc de atenție care vă testează capacitatea de observație. Priviți cu atenție detaliile din imagini și încercați să descoperiți cele trei elemente care le diferențiază. Credeți că puteți reuși în mai puțin de 33 de secunde?

Dacă vă plac provocările care vă testează atenția și spiritul de observație, atunci acest exercițiu este pentru voi. În fața voastră se află două imagini în care apare o fetiță ce își spală pisica. La prima vedere, cele două desene par identice, însă ascund trei diferențe subtile.

Provocarea este să le identificați pe toate într-un timp cât mai scurt. Aveți la dispoziție doar 33 de secunde pentru a analiza cu atenție fiecare detaliu și pentru a descoperi elementele care nu se potrivesc. Credeți că puteți găsi toate cele trei diferențe înainte ca timpul să expire?

Jocurile de tip „găsește diferențele” reprezintă o modalitate plăcută de a vă petrece timpul liber, dar și de a vă pune la încercare atenția și capacitatea de concentrare. Deși imaginile par identice la prima vedere, o analiză mai atentă vă poate dezvălui detalii care fac diferența.

Priviți cu atenție cele două imagini în care apare o fetiță ce își spală pisica. La început, totul pare perfect identic, însă sunt ascunse trei diferențe subtile pe care trebuie să le descoperiți. Aveți la dispoziție doar 33 de secunde pentru a le identifica pe toate. Reușiți să găsiți răspunsul înainte ca timpul să expire?

Găsiți cele 3 diferențe înainte ca cele 33 de secunde să expire

Credeți că aveți suficientă atenție la detalii pentru a observa cele mai mici modificări? Acum este momentul să vă testați abilitățile! Priviți cu atenție această provocare și puneți-vă spiritul de observație la treabă.

Cele două imagini așezate una lângă alta par identice la prima vedere, însă aparențele pot fi înșelătoare. Între ele se ascund trei diferențe subtile, care așteaptă să fie descoperite. Analizați fiecare detaliu cu atenție și încercați să identificați toate modificările înainte ca timpul să expire.

Misiunea voastră este simplă: descoperiți toate cele trei diferențe înainte ca timpul să se scurgă! Acestea pot fi ascunse oriunde – într-o culoare diferită, într-un obiect modificat sau într-un detaliu care și-a schimbat poziția.

Priviți cu atenție fiecare colț al imaginilor și nu lăsați niciun element neanalizat. Credeți că aveți suficientă atenție și rapiditate pentru a rezolva provocarea? Porniți cronometrul și încercați să găsiți toate cele trei diferențe în doar 33 de secunde!

Indicii care vă pot ajuta să găsiți diferențele

Dacă întâmpinați dificultăți, aceste sugestii vă pot îndruma în direcția potrivită, fără să vă dezvăluie răspunsurile:

  • Analizați întreaga imagine: Nu vă concentrați doar asupra personajelor principale. Unele diferențe sunt foarte bine ascunse și pot trece ușor neobservate.
  • Verificați cu atenție fundalul: Modificările subtile apar adesea în elementele din spatele acțiunii principale, tocmai pentru a induce în eroare participanții.
  • Comparați fiecare detaliu: Formele, culorile și poziția obiectelor pot ascunde indicii importante care vă vor conduce către soluție.

Sunteți pregătiți să vă puneți la încercare spiritul de observație? Porniți cronometrul și vedeți dacă reușiți să identificați toate cele trei diferențe în mai puțin de 33 de secunde.

Provocarea începe acum!

Cele 33 de secunde se scurg rapid, așa că fiecare clipă contează. Priviți cu atenție imaginile, comparați-le pas cu pas și încercați să descoperiți toate modificările înainte de expirarea timpului.

5 secunde: Ați reușit să identificați prima diferență? Priviți cu atenție fiecare detaliu, deoarece unele modificări sunt extrem de subtile.

4 secunde: Nu vă pierdeți concentrarea! O altă diferență este ascunsă într-o zonă mai puțin evidentă a imaginii și poate trece ușor neobservată.

3 secunde: Sunteți pe drumul cel bun! Continuați să comparați imaginile și verificați cu atenție fiecare element.

2 secunde: Mai aveți foarte puțin timp la dispoziție. Ați descoperit deja două diferențe sau încă sunteți în căutarea ultimei?

1 secundă: Timpul a expirat!

Ați reușit să găsiți toate cele trei diferențe înainte de finalul provocării?

Soluția provocării „Găsiți 3 diferențe”

Ați reușit să găsiți toate cele trei diferențe? În cazul în care nu ați reușit, puteți vizualiza soluția în imaginea de mai jos.

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Unul dintre acești 4 oameni e criminal în serie. Cine este: Dan, Ana, Bogdan sau Ion?

Test de perspicacitate | Unde este șarpele din această iluzie optică? Geniile îl găsesc în cel mult 9 secunde

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marian Godină a făcut dezvăluirea despre Olga Barcari, după finala Survivor 2026: ”La intrare, mi-a lăsat o impresie destul de proastă”
Știri
Marian Godină a făcut dezvăluirea despre Olga Barcari, după finala Survivor 2026: ”La intrare, mi-a lăsat o impresie…
Bănuind că îi dispar bani din casă, un român de 62 de ani din Gherla a montat camere de supraveghere în toată locuința. Când s-a uitat pe imagini, a rămas perplex: Cine îi fura banii, de fapt
Știri
Bănuind că îi dispar bani din casă, un român de 62 de ani din Gherla a montat camere…
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Mediafax
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe...
Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Cine face parte din echipa de conducere propusă de premierul demis
Gandul.ro
Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Cine face...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar 3.000 de lei când era edil
Adevarul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un...
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși...
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Mediafax
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
Click.ro
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au...
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
Digi 24
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un...
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Cine face parte din echipa de conducere propusă de premierul demis
Gandul.ro
Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Cine face parte din...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Marian Godină a făcut dezvăluirea despre Olga Barcari, după finala Survivor 2026: ”La intrare, ...
Marian Godină a făcut dezvăluirea despre Olga Barcari, după finala Survivor 2026: ”La intrare, mi-a lăsat o impresie destul de proastă”
Bănuind că îi dispar bani din casă, un român de 62 de ani din Gherla a montat camere de supraveghere ...
Bănuind că îi dispar bani din casă, un român de 62 de ani din Gherla a montat camere de supraveghere în toată locuința. Când s-a uitat pe imagini, a rămas perplex: Cine îi fura banii, de fapt
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” ediție specială începe duminică, 21 iunie, de la ora 19.00, live ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” ediție specială începe duminică, 21 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
Ce a pățit Ancuța din București, după ce a închiriat apartamentul unui cuplu. Cum au lăsat chiriașii ...
Ce a pățit Ancuța din București, după ce a închiriat apartamentul unui cuplu. Cum au lăsat chiriașii locuința, după doar câteva luni
Raluca Drăgoi, dezvăluiri uluitoare după moartea saxofonistului Memiș Selciuc: ”Poate reușeam ...
Raluca Drăgoi, dezvăluiri uluitoare după moartea saxofonistului Memiș Selciuc: ”Poate reușeam să-l salvez”
Florin Ristei și antrenoarea brunețică au bifat prima vacanță în doi. După ce CANCAN i-a prins ...
Florin Ristei și antrenoarea brunețică au bifat prima vacanță în doi. După ce CANCAN i-a prins împreună, vedeta de la Neatza și-a asumat public relația
Vezi toate știrile