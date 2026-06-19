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Test de perspicacitate | Unde este șarpele din această iluzie optică? Geniile îl găsesc în cel mult 9 secunde

De: David Ioan 19/06/2026 | 16:51
Test de perspicacitate | Unde este șarpele din această iluzie optică? Geniile îl găsesc în cel mult 9 secunde
Test de perspicacitate | Unde este șarpele din această iluzie optică? Geniile îl găsesc în cel mult 9 secunde
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi o nouă provocare vizuală care sigur o să‑ți pună răbdarea și ochiul la încercare. Imaginea pare liniștită, o curte obișnuită, nimic suspect. Dar în iarbă se ascunde un șarpe foarte bine camuflat, iar misiunea ta este să‑l găsești.

Doar cei cu atenție fină, reflexe vizuale rapide și talent real la descoperit detalii reușesc să‑l observe. Crezi că te încadrezi?

Unde este șarpele din această iluzie optică?

Dacă ai fost mereu convins că mintea ta funcționează la nivel înalt, acum ai ocazia perfectă să vezi cât de ascuțit îți este, de fapt, creierul. Nu vorbim despre un simplu test vizual, ci despre o iluzie construită special ca să‑ți păcălească privirea și să‑ți dea peste cap percepția.

Și ca să fie totul mai interesant, ai doar 9 secunde la dispoziție.

Dacă ai ochiul format și reflexele potrivite, pornește cronometrul și încearcă să descoperi șarpele înainte să se scurgă timpul.

Geniile îl găsesc în cel mult 9 secunde

Timpul a expirat!

Cei care au reuşit sunt felicitaţi şi aplaudaţi. Iar pentru cei care nu, iată soluţia:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi drumul prin labirint, fără să treci de două ori consecutiv prin aceeași culoare

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