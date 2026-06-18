TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi drumul prin labirint, fără să treci de două ori consecutiv prin aceeași culoare

Azi e joi, zi de relaxare, dar și de pus mintea la contribuție cu cel mai tare test de inteligență al momentului! Dacă vrei să vezi unde te situezi cu adevărat pe scara IQ-ului și dacă ai un spirit de observație demn de un conducător de elită, CANCAN.RO îți aduce un exercițiu de atenție extrem de captivant.

La prima vedere, jocul pare o simplă joacă de copii, însă realitatea din spatele acestei probleme i-a lăsat mască și geniile. Doar mințile luminate, cu un coeficient peste medie, pot găsi traseul salvator în doar câteva secunde. Pregătește-te de un test de-a dreptul înșelător și vezi dacă poți trece această barieră mentală!

Un test IQ care îți va da bătăi de cap

Psihologii folosesc frecvent astfel de exerciții optice pentru a măsura rapid agilitatea mentală, atenția la detalii și puterea de concentrare a unui individ sub presiunea timpului. În linii mari, cerința de astăzi este clară: tot ce trebuie să faci este să găsești ieșirea din labirintul din această imagine. Sună simplu, nu-i așa? Ei bine, abia acum vine partea care transformă testul într-un adevărat coșmar pentru ochi și creier!

Ca să primești eticheta de geniu, trebuie să respecți o condiție extrem de dură: nu ai voie sub nicio formă să treci prin aceeași culoare de două ori! Această barieră cromatică sporește complexitatea jocului și blochează peste 90% dintre participanți încă de la primele secunde. Dacă cronometrul tău indică o rezolvare rapidă, ești considerat un fenomen! Dacă ai rămas blocat, nu te panica. Data viitoare va fi mai bine!

Ce spune valoarea IQ-ului despre tine

IQ-ul reprezintă indicatorul suprem al capacităților intelectuale umane și este stabilit prin evaluări bazate pe puzzle-uri vizuale, serii de imagini, descoperirea unor tipare ascunse sau calcule logice. În funcție de performanță, oamenii sunt împărțiți în categorii stricte:

IQ peste 140 – Aici vorbim despre geniile absolute și adevărații conducători ai omenirii;

IQ între 131 și 140 – Valoare atinsă de cercetători de top, specialiști de elită și mari manageri;

IQ între 121 și 130 – Un rezultat excepțional, obținut de doar 6% din întreaga populație a planetei;

IQ între 111 și 120 – O inteligență sclipitoare, situată puțin peste media obișnuită;

IQ între 101 și 110 – Reprezintă etalonul standard, adică media normală la nivel global.

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TEST IQ | Nu toate literele din imagine sunt „Q”. Depistați „intrusul”!