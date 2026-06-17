Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr se ascunde în această iluzie optică virală? Răspunde în 15 secunde!

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test IQ

Iluziile optice arată cât de strâns colaborează ochii și creierul nostru pentru a interpreta informațiile vizuale. Atunci când privim o imagine, lumina reflectată de obiecte intră în ochi și ajunge pe retină, unde este transformată în semnale electrice. Aceste semnale sunt transmise mai departe prin nervul optic către creier, în special către cortexul vizual, care le procesează și construiește imaginea pe care o percepem. În acest proces sunt analizate formele, culorile și indicii de profunzime, însă uneori interpretarea creierului poate fi „păcălită”, ducând la apariția iluziilor optice.

Percepția adâncimii într-o lume tridimensională se bazează pe mai multe tipuri de indicii: vederea binoculară (informația de la ambii ochi), indicii monoculare (dintr-un singur ochi) și semnalele provenite de la mișcarea ochilor. Creierul folosește experiențe și tipare învățate pentru a interpreta ceea ce vede, dar aceste mecanisme pot fi manipulate în anumite imagini. Din acest motiv, unele iluzii optice reușesc să ne inducă în eroare, făcând dificilă identificarea unor detalii ascunse.

Un astfel de test viral le cere oamenilor să descopere un număr ascuns într-un model de pătrate tip tablă de șah. Pentru a-l observa, este recomandat să schimbi distanța față de imagine, să clipești sau să îți relaxezi ușor privirea, deoarece detaliile pot deveni mai clare în anumite condiții. Deși mulți nu reușesc din prima, numărul ascuns este „202”, iar găsirea lui indică o bună atenție la detalii și o percepție vizuală bine antrenată.