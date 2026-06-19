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Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț

De: Denisa Crăciun 19/06/2026 | 08:13
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test IQ interesant cu chibrituri. Crezi că te descurci?

Testele de inteligență, precum cel de astăzi sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Ele sunt foarte populare în mediul online, iar cele mai cunoscute și apreciate sunt cele de tipul iluziilor optice, imagini cu diferențe, numere sau cuvinte lipsă, dar și calcule matematice. Pe lângă rolul principal pe care îl au, exercițiile de acest fel îți testează abilitatea vizuală, memoria, gândirea și îți pun la contribuție mintea. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta calcul matematic.

Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de logică. Exercițiul de astăzi îți propune un calcul matematic care este greșit. Rolul tău este să îți dai seama unde este greșeala și să corectezi calculul. Atenție însă, deși pare ușor, un moment de neatenție te poate deconcentra și ai putea fi pus în dificultate. Este important să privești cu atenție și să te gândești cum vei obține un rezultat corect. Așadar, pune-ți mintea la încercare, dar într-un mod distractiv. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să identifici greșeala și să corectezi calculul matematic: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO vă va da rezolvarea numaidecât. Deci, avem calculul 4 × 3 + 5 = 1, pentru a obține rezultatul potrivit trebuie mutat un singur băț de chibrit. Cel care trebuie mutat este de la semnul plus și adăugat la cifra 1. Astfel, vom avea: 4 × 3 – 5 = 7.

Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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