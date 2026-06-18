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Test de perspicacitate | Descoperiți toate cele 3 diferențe dintre mașina din dreapta și cea din stânga!

De: Irina Vlad 18/06/2026 | 08:01
Test de perspicacitate | Descoperiți toate cele 3 diferențe dintre mașina din dreapta și cea din stânga!
Test de perspicacitate | Descoperiți toate cele 3 diferențe dintre mașina din dreapta și cea din stânga!/ sursă foto: Jagranjosh
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Începe ziua cu un test de perspicacitate interesant. Ai la dispoziție 29 de secunde pentu a găsi cele 3 diferențe dintre mașina din dreapta și cea din stângă. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Există trei diferențe între cele două imagini, însă doar cei mai atenți reușesc să le identifice în doar 29 de secunde. Studiile sugerează că exersarea regulată a jocurilor de tip „găsește diferența” sunt foarte eficiente în îmbunătățirea sănătății creierului și a capacității de memorare.

Test IQ: Găsește cele 3 diferențe

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă. Cei care au găsit toate cele trei diferențe au o atenție deosebită la detalii și un nivel ridicat de inteligență.

sursă foto: Jagranjosh.com

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe în maximum 29 de secunde!

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