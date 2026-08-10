Dublă performanță pentru România la Skopje! Aur și argint la Cupa Europeană de Judo

România a urcat pe podium la Cupa Europeană de Judo U21 de la Skopje, după ce doi sportivi români au reușit să obțină medalii. Roxana Vișa a cucerit aurul la categoria +78 de kilograme, în timp ce Vanessa Tolea a câștigat medalia de argint la -57 de kilograme. Rezultatele celor două sportive au contribuit la un bilanț foarte bun pentru delegația țării noastre.

Competiția s-a desfășurat în perioada 8-9 august 2026, în capitala Macedoniei de Nord, și a reunit 317 judoka din 33 de țări. România a avut mai multe evoluții remarcabile, iar pe lângă cele două medalii au fost înregistrate și alte clasări importante.

România a obținut aur și argint la Cupa Europeană de Judo U21

Roxana Vișa a avut un parcurs excelent în concursul de la categoria +78 kg. Sportiva română le-a învins pe Leona Niketic, din Croația, și Peppa Ploehnert, din Germania, și a încheiat competiția pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Vișa avea deja un rezultat important în această perioadă, după ce a obținut recent o medalie la Campionatul Balcanic U21 organizat la București.

Vanessa Tolea a terminat pe locul secund la categoria -57 kg. Pentru a ajunge în finală, românca a trecut de Aytan Verdiyeva din Azerbaidjan, Valeria Kostrovets din Canada și Line Martens din Belgia. În ultimul meci, sportiva a fost învinsă de Khadizha Gadashova, reprezentanta Azerbaidjanului, și a primit medalia de argint.

„România, două medalii la Cupa Europeană U21 de la Skopje!

Un weekend cu rezultate importante pentru judo-ul românesc la Skopje, unde 317 sportivi din 33 de țări s-au luptat pentru medalii în cadrul Cupei Europene de Juniori U21.

🥇 Roxana Visa (+78 kg) a avut un parcurs impecabil și a cucerit medalia de aur, confirmând valoarea și constanța judo-ului românesc la nivel european.

🥈 Vanessa Tolea (-57 kg) a ajuns până în finală și a încheiat competiția cu medalia de argint, după o serie de meciuri foarte bune.” a transmis Federația Română de Judo.

România a fost aproape de alte clasări pe podium. David Gliga (-90 kg), David Țugui (+100 kg), Maya Adamachi (-63 kg) și Isabel Bob (-70 kg) au terminat pe locul cinci, în timp ce Alin Marian Șorici (-60 kg) și Daria Kraus (-57 kg) au ocupat poziția a șaptea.

Astfel, delegația României pleacă de la Skopje cu două medalii, patru locuri cinci și două clasări pe locul șapte, confirmând forma bună a judoului românesc la nivel european de juniori.

CITEȘTE ȘI: O recunoști? Actrița iubită de români în 1992 este de nerecunoscut azi, la 56 de ani

Ținuta lui Andi Moisescu, motiv de critici din partea lui Mircea Badea: ”Când Iri lasă un gol în viața publică”