O recunoști? Actrița iubită de români în 1992 este de nerecunoscut azi, la 56 de ani

Actrița Lara Flynn Boyle a făcut parte din distribuția serialului „Twin Peaks”, difuzat începând cu anul 1992 de TVR. În prezent, vedeta are 56 de ani și chipul ei a suferit schimbări din cauza intervențiilor estetice. Vezi imagini!

Cum arată Lara Flynn Boyle acum

Actrița de la Hollywood a devenit o prezență tot mai discretă în ultimii ani. Unul dintre motivele pentru care a rămas departe de lumina reflectoarelor a avut legătură și cu pandemia de COVID-19. Apoi a ales să acorde prioritate timpului petrecut alături de soțul ei. Cei doi își împart timpul între locuințele lor din Texas și Los Angeles.

Lara Flynn Boyle, cunoscută și pentru rolul din „Men in Black II”, fusese văzută ultima dată în public în iunie 2025, când își plimba câinele prin cartierul Bel Air, unde locuiește, potrivit E! News.

În luna mai 2026, aceasta a fost surprinsă din nou în timp ce-și plimba câinele adoptat, patrupedul Shrimp. Boyle a avut o ținută lejeră: un hanorac gri pe care era scris cu litere albe cuvântul „Irish”, pantaloni kaki și pantofi sport. Cu toate acestea, chipul ei este aproape de nerecunoscut din cauza intervențiilor estetice pe care le-a suferit.

Rolul din „Twin Peaks” i-a adus faima

Rolului adolescentei Donna Hayward din primele două sezoane ale serialului „Twin Peaks” i-a adus faima. Datorită frumuseții sale, dar și a talentului actoricesc, Lara a devenit extrem de îndrăgită și a primit mai multe roluri în filme și seriale de succes.

Printre producțiile populare în care a mai apărut se numără „Wayne’s World”, „Poltergeist III”, „Threesome”, „Happiness”, „Ally McBeal” și „Men in Black II”. Actrița a primit o nominalizare la premiile Emmy pentru interpretarea procurorului Helen Gamble în serialul dramatic „The Practice”. Ultimul film în care aceasta a jucat este „Mother, Couch” (Mamă, canapea), lansat în 2023.

Din cauza faimei, Boyle a devenit ținta tabloidelor, care o urmăreau la fiecare pas. În centrul atenției a fost relația sa cu Jack Nicholson, care era cu 33 de ani mai în vârstă decât ea. După care presa a scris despre aspectul ei fizic.

De ce s-a retras din lumina reflectoarelor

După ce s-a căsătorit cu dezvoltatorul imobiliar Donald Ray Thomas, în 2006, actrița a început să filmeze tot mai puțin. Cu toate acestea, paparazzi au rămas pe urmele ei și au surprins momente de singurătate, în care consuma alcool în mașină. LAra l-a întâlnit pe Thomas la o petrecere, în urmă cu două decenii, după despărțirea de Jack Nicholson, în 2004.

„Am o căsnicie minunată. Am fost împreună în acea seară și de atunci am rămas împreună”, a povestit ea.

În ultimii ani, Lara Flynn Boyle a avut parte de multe comentarii negative. Cu toate răutățile care au apărut despre ea în presă, Lara Flynn Boyle a declarat că nu s-a gândit niciodată să părăsească definitiv Hollywoodul.

„Nu mi-am dorit niciodată să renunț. Ori de câte ori mă simțeam tristă sau îmi plângeam de milă, aveam grijă să nu mă plâng. Mama mea obișnuia uneori să-mi aducă articole despre alte actrițe, ca să-mi arate că nu sunt singura care trece prin astfel de lucruri”, a declarat Lara pentru People în 2024.

Actrița, victima operațiilor estetice

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Încă din anul 2001, Lara Flynn Boyle a atras atenția publicului cu schimbările chipului său. Dacă în anii ’90 a fost desemnată una dintre cele mai frumoase actrițe, acum este aproape de nerecunoscut când iese din casă. Lara a apărut de mai multe ori în public cu fața umflată și cu buzele injectate într-un mod care nu o flatează, după cum și-au exprimat fanii ei nemulțumirea.

Când avea 32 de ani, actrița a recunoscut că îi este frică de bătrânețe. Cu toate acestea, susținea că nu este adepta măsurilor drastice când vine vorba despre fizic.

„Știu că timpul nu mă avantajează. Sunt foarte puține roluri pentru femeile mai în vârstă. Ca să spun sincer, nu sunt deloc nerăbdătoare să îmbătrânesc. Cred că acum arăt foarte bine”, a recunoscut actrița, potrivit Daily Mail.

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