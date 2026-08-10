Andrew Mountbatten-Windsor nu își va întâlni noua nepoată, fiica Prințesei Eugenie. Care este motivul

Prințesa Eugenie a născut în urmă cu câteva zile al treilea copil. Un autor specializat în istoria Familiei Regale britanice a declarat că tatăl acesteia, Andrew Mountbatten-Windsor, este „puțin probabil” să își întâlnească noua nepoată fizic. Află motivul!

Andrew ar putea să nu-și vadă nepoata

Sarah Ferguson ar fi călătorit în Portugalia pentru a-i fi alături fiicei sale în aceste zile importante din viața ei. Dar Andrew Lownie, autorul cărții „Entitled: The Rise And Fall Of The House Of York”, a declarat pentru Daily Mail că este „puțin probabil ca Andrew să-și vadă noua nepoată, cu excepția unei conversații prin FaceTime”.

„Fiicele merg pe sârmă, prinse între loialitatea rămasă față de părinții lor și presiunea exercitată de soții lor”, a spus acesta.

Atât Beatrice, cât și Eugenie își „minimalizează public contactul” cu Andrew și Fergie, deoarece își dau seama că asocierea cu părinții lor este „toxică pentru carierele și reputația lor publică”. Totul după ce soții lor au făcut presiune în intimitate ca familiile lor să se distanțeze de Sarah Ferguson și prințul Andrew.

Soții celor două prințese vor distanțarea de socrii

Autorul susține că legătura dintre Sarah Ferguson și fiicele sale, prințesele Beatrice și Eugenie, nu s-a destrămat complet. Cu toate acestea, s-a răcit considerabil din cauza scandalurilor în care Andrew, dar și Sarah, au fost implicați.

„Au existat multe scandaluri de-a lungul anilor, iar fiicele nu s-au rupt în mare parte de părinții lor pentru că seamănă foarte mult între ele și sunt puternic influențate de mama lor”, a observat autorul.

Dar legătura cu prințul Andrew s-a răcit pentru cele două fiice, care sunt sfătuite de soții lor să păstreze distanța.

Prințesa Eugenie, mamă pentru a treia oară

Marți, prințesa a născut al treilea său copil pe care îl are împreună cu soțul său, Jack Brooksbank. Cuplul mai are doi băieți: August, născut în februarie 2021, și Ernest, s-a născut în iunie 2023.

Eugenie este fiica mai mică a fratelui discreditat al monarhului, Andrew Mountbatten-Windsor, și a fostei sale soții, Sarah Ferguson. Andrew a fost implicat într-un scandal uriaș din cauza lui Jeffrey Epstein, iar Sarah din cauza lui P. Diddy.

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