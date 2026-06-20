Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Unul dintre acești 4 oameni e criminal în serie. Cine este: Dan, Ana, Bogdan sau Ion?

Test de inteligență | Unul dintre acești 4 oameni e criminal în serie. Cine este: Dan, Ana, Bogdan sau Ion?

De: David Ioan 20/06/2026 | 09:45
Test de inteligență | Unul dintre acești 4 oameni e criminal în serie. Cine este: Dan, Ana, Bogdan sau Ion?
Test de inteligență | Unul dintre acești 4 oameni e criminal în serie. Cine este: Dan, Ana, Bogdan sau Ion?
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un exerciţiu de gândire care te  provoacă să descoperi cine este criminalul în serie dintre patru personaje: Ana, Dan, Bogdan și Ion. Fiecare dintre ei are o legătură cu ceilalți, iar indiciile par la început banale, însă puse cap la cap duc la o singură concluzie posibilă.

Exercițiul funcționează ca un test de atenție, memorie și deducție, fiind folosit adesea în jocuri de logică sau interviuri care testează gândirea critică.

Unul dintre acești 4 oameni e criminal în serie

Povestea începe cu detaliul că Ana și Dan s‑au cunoscut abia acum două luni și s‑au îndrăgostit la prima vedere. Această informație devine importantă în momentul în care aflăm că Dan îl cunoaște pe criminal încă din perioada școlii. Dacă Dan îl știe pe vinovat de atât de mult timp, iar pe Ana a întâlnit‑o recent, atunci ea nu poate fi criminalul. Eliminarea Anei este primul pas logic și reduce lista suspecților la trei persoane.

Un alt indiciu esențial este faptul că aseară Bogdan a ieșit la plimbare cu unul dintre cei nevinovați. În același timp, se precizează că luna trecută criminalul a fost paralizat de la brâu în jos. Asta înseamnă că vinovatul nu putea merge nicăieri, deci nu putea participa la nicio plimbare.

Cine este: Dan, Ana, Bogdan sau Ion?

Dacă Bogdan a fost văzut mergând, iar persoana cu care era este declarată nevinovată, atunci Bogdan nu poate fi criminalul. Eliminarea lui este logică și inevitabilă.

Rămân Dan și Ion. Dan însă este scos din ecuație de propriul său indiciu: nu poate fi criminalul pe care spune că îl cunoaște din școală. Ar fi ilogic să se refere la el însuși ca la o persoană separată. Prin urmare, singurul nume care rămâne pe listă este Ion.

Indiciile converg spre el fără nicio contradicție, iar puzzle‑ul se închide cu o concluzie clară.

CITEŞTE ŞI: Test de perspicacitate | Unde este șarpele din această iluzie optică? Geniile îl găsesc în cel mult 9 secunde

Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 x 3 + 5 = 1, mutând un singur băț

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de perspicacitate | Descoperiți toate cele 3 diferențe dintre mașina din dreapta și cea din stânga!
Teste IQ
Test de perspicacitate | Descoperiți toate cele 3 diferențe dintre mașina din dreapta și cea din stânga!
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi leopardul ascuns în această fotografie
Teste IQ
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi leopardul ascuns în această fotografie
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Mediafax
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe...
Cheloo, reținut de poliţie de pe stradă. Artistul reușise să fugă de sub escortă în timp ce era transportat de la spitalul de psihiatrie din Prahova
Gandul.ro
Cheloo, reținut de poliţie de pe stradă. Artistul reușise să fugă de sub...
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar 3.000 de lei când era edil
Adevarul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un...
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși...
Orașele nu mai LUPTĂ pentru turiști. Noua competiție se dă pentru experiențe
Mediafax
Orașele nu mai LUPTĂ pentru turiști. Noua competiție se dă pentru experiențe
Parteneri
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
SURSE: Cheloo ar fi ajuns la Psihiatrie după ce și-ar fi provocat o rană la gât. Polițiștii au intervenit de urgență
Click.ro
SURSE: Cheloo ar fi ajuns la Psihiatrie după ce și-ar fi provocat o rană la...
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
Digi 24
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un...
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
Promotor.ro
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Cheloo, reținut de poliţie de pe stradă. Artistul reușise să fugă de sub escortă în timp ce era transportat de la spitalul de psihiatrie din Prahova
Gandul.ro
Cheloo, reținut de poliţie de pe stradă. Artistul reușise să fugă de sub escortă în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia care se va îmbogăți în această vară. Experții în astrologie susțin că acești nativi ...
Zodia care se va îmbogăți în această vară. Experții în astrologie susțin că acești nativi se vor umple de bani până pe 15 august 2026
Veste proastă pentru pensionarii români. Ce se întâmplă cu TOATE pensiile, de la 1 ianuarie 2027
Veste proastă pentru pensionarii români. Ce se întâmplă cu TOATE pensiile, de la 1 ianuarie 2027
Solstițiul de vară 2026. Ce semnifică, origine și ce spune Observatorul Astronomic despre acest fenomen
Solstițiul de vară 2026. Ce semnifică, origine și ce spune Observatorul Astronomic despre acest fenomen
Cine este Rose-Marie, de fapt, dansatoarea Andreei Marin de la „Surprize, surprize” care ...
Cine este Rose-Marie, de fapt, dansatoarea Andreei Marin de la „Surprize, surprize” care s-a iubit în secret cu Nuțu Cămătaru
Un tânăr de 18 ani riscă închisoarea după un clip viral filmat într-una dintre cele mai dure țări ...
Un tânăr de 18 ani riscă închisoarea după un clip viral filmat într-una dintre cele mai dure țări din lume
Ce este obiectul folosit de Ismaël Koné după accidentarea horror de la Mondial. Nu este oxigen și ...
Ce este obiectul folosit de Ismaël Koné după accidentarea horror de la Mondial. Nu este oxigen și acționează în câteva minute
Vezi toate știrile