Test de inteligență | Unul dintre acești 4 oameni e criminal în serie. Cine este: Dan, Ana, Bogdan sau Ion?

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un exerciţiu de gândire care te provoacă să descoperi cine este criminalul în serie dintre patru personaje: Ana, Dan, Bogdan și Ion. Fiecare dintre ei are o legătură cu ceilalți, iar indiciile par la început banale, însă puse cap la cap duc la o singură concluzie posibilă.

Exercițiul funcționează ca un test de atenție, memorie și deducție, fiind folosit adesea în jocuri de logică sau interviuri care testează gândirea critică.

Unul dintre acești 4 oameni e criminal în serie

Povestea începe cu detaliul că Ana și Dan s‑au cunoscut abia acum două luni și s‑au îndrăgostit la prima vedere. Această informație devine importantă în momentul în care aflăm că Dan îl cunoaște pe criminal încă din perioada școlii. Dacă Dan îl știe pe vinovat de atât de mult timp, iar pe Ana a întâlnit‑o recent, atunci ea nu poate fi criminalul. Eliminarea Anei este primul pas logic și reduce lista suspecților la trei persoane.

Un alt indiciu esențial este faptul că aseară Bogdan a ieșit la plimbare cu unul dintre cei nevinovați. În același timp, se precizează că luna trecută criminalul a fost paralizat de la brâu în jos. Asta înseamnă că vinovatul nu putea merge nicăieri, deci nu putea participa la nicio plimbare.

Cine este: Dan, Ana, Bogdan sau Ion?

Dacă Bogdan a fost văzut mergând, iar persoana cu care era este declarată nevinovată, atunci Bogdan nu poate fi criminalul. Eliminarea lui este logică și inevitabilă.

Rămân Dan și Ion. Dan însă este scos din ecuație de propriul său indiciu: nu poate fi criminalul pe care spune că îl cunoaște din școală. Ar fi ilogic să se refere la el însuși ca la o persoană separată. Prin urmare, singurul nume care rămâne pe listă este Ion.

Indiciile converg spre el fără nicio contradicție, iar puzzle‑ul se închide cu o concluzie clară.

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