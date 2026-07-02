Casa Monicăi Davidescu și a lui Aurelian Temișan, inundată după furtuna din București: ”Nu ai cui să ceri ajutorul!”

Furtuna puternică ce a lovit Bucureștiul a provocat numeroase probleme în mai multe cartiere ale Capitalei, unde străzile s-au transformat în adevărate râuri, iar multe locuințe au fost afectate de infiltrații și inundații. Printre cei care s-au confruntat cu urmările fenomenelor meteo extreme se numără și Monica Davidescu și Aurelian Temișan, care au avut parte de o noapte extrem de dificilă după ce apa a pătruns în casa lor.

Cei doi artiști s-au trezit în fața unei situații complicate, după ce cantitățile mari de apă acumulate în urma ploilor torențiale au ajuns în interiorul locuinței. Încăperile au fost inundate, iar podelele au rămas acoperite de apă ore în șir, în ciuda eforturilor depuse pentru evacuarea acesteia.

Casa Monicăi Davidescu a fost inundată!

Monica Davidescu a ales să le arate urmăritorilor din mediul online realitatea cu care se confruntă familia sa, publicând imagini surprinse în interiorul casei. Filmările au evidențiat amploarea pagubelor și faptul că apa continua să se infiltreze chiar și după multe ore de muncă pentru îndepărtarea ei.

Întreaga noapte s-a transformat într-o cursă contra cronometru. Cei doi au încercat să limiteze efectele inundației folosind toate mijloacele pe care le aveau la îndemână, de la ligheane și găleți până la prosoape și un aspirator destinat colectării apei. Chiar și după ore întregi de efort, nivelul apei nu a scăzut definitiv, iar dimineața situația era din nou critică.

„Nu ai cui să ceri ajutorul, ne bazăm pe aspirator, sper să nu se strice, pe prosoape, ligheane și cărat afară. Nu îl întrebați pe Temi dacă îl doare spatele, pentru că dimineața îl doare”, a spus actrița.

Oboseala acumulată și lipsa odihnei au făcut ca întreaga experiență să fie și mai greu de suportat. După doar câteva ore de somn, Monica Davidescu și Aurelian Temișan au constatat că apa revenise în locuință, ceea ce însemna reluarea operațiunilor de evacuare. În anumite zone ale casei, nivelul apei era suficient de mare încât să acopere gleznele.

Pe lângă disconfortul creat, familia se confruntă și cu perspectiva unor pagube materiale importante. Mobilierul a fost afectat de umezeala excesivă, iar pardoseala și pereții riscă să sufere degradări serioase dacă locuința nu va putea fi uscată complet în perioada următoare. Specialiștii atrag atenția că, după astfel de inundații, există un risc ridicat de apariție a mucegaiului, fenomen care poate afecta atât structura locuinței, cât și sănătatea celor care trăiesc în spațiile respective.

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