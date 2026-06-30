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Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 – 5 = 9

De: David Ioan 30/06/2026 | 16:20
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 - 5 = 9
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 - 5 = 9
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Dragă cititorule, CANCAN.RO îți propune astăzi un nou exercițiu de atenție și imaginație, conceput să îți testeze modul în care percepi cifrele și formele. În fața ta se află o ecuație realizată din bețe de chibrit: 9 – 5 = 9.

Evident, operația este greșită, iar provocarea constă în a descoperi cum poate deveni corectă printr-o singură mutare.

Test de inteligență

Nu există limită de timp, așa că poți analiza pe îndelete fiecare detaliu. La prima vedere, pare imposibil de reparat, însă totul ține de felul în care interpretezi cifrele și de modul în care un singur băț poate schimba întregul rezultat.

Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 – 5 = 9

Regula e simplă: ai voie să miști doar un singur băț, fără să adaugi sau să elimini vreunul. Restul ține de creativitatea ta. Astfel de puzzle‑uri sunt folosite frecvent în testele de inteligență pentru a evalua flexibilitatea gândirii și capacitatea de a găsi soluții neconvenționale.

Dacă ai găsit deja rezolvarea, felicitări. Dacă nu, iată soluția.

 

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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