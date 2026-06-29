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TEST IQ | Aceste două poze par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în cel mult 31 de secunde!

De: David Ioan 29/06/2026 | 16:28
TEST IQ | Aceste două poze par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în cel mult 31 de secunde!
TEST IQ | Aceste două poze par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în cel mult 31 de secunde!
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Dragă cititorule, CANCAN.RO îți propune astăzi o nouă provocare vizuală menită să‑ți testeze atenția și răbdarea.

Cele două imagini par identice la prima vedere, însă câteva detalii au fost modificate cu grijă, astfel încât doar o privire atentă poate scoate la iveală diferențele ascunse. Iar presiunea e reală: ai la dispoziție doar 31 de secunde pentru a descoperi toate cele trei diferențe.

Aceste două poze par identice, dar nu sunt

Deși cele două cadre par perfect suprapuse la o analiză rapidă, un ochi exersat poate observa mici modificări în elementele decorului sau în detalii ale personajului — diferențe subtile care devin vizibile doar printr‑o examinare atentă a fiecărui colț al imaginii.

Identificați 3 diferențe între poza din dreapta și cea din stânga, în maximum 31 de secunde. Astfel de puzzle‑uri vizuale sunt apreciate pentru modul în care ne scot din ritmul obișnuit și ne provoacă să comparăm forme, culori și poziții. Ele stimulează concentrarea, memoria vizuală și abilitatea de a identifica rapid schimbări minore într‑un decor familiar.

Identificați cele 3 diferențe în cel mult 31 de secunde!

Cei care au reușit deja să găsească diferențele merită felicitați pentru spiritul lor de observație. Pentru cei care încă analizează imaginile, iată soluția.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de inteligență | Câte triunghiuri sunt în această poză? Ești un geniu dacă răspunzi corect

Test IQ exclusiv pentru genii | 11 + 5 = 9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

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