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Test de inteligență | Câte triunghiuri sunt în această poză? Ești un geniu dacă răspunzi corect

De: Elisa Tîrgovățu 29/06/2026 | 09:37
Test de inteligență | Câte triunghiuri sunt în această poză? Ești un geniu dacă răspunzi corect
Test de inteligență | Câte triunghiuri sunt în această poză? Ești un geniu dacă răspunzi corect
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Este luni și este timpul pentru un exercițiu de antrenare a minții. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea și să identifici câte triunghiuri sunt. Timpul în care rezolvi testul este important. Doar geniile o fac în numai câteva secunde.

Testele de inteligență sunt folosite în mod obișnuit pentru a evalua abilitățile cognitive și nivelul IQ. În ultimii ani, însă, astfel de provocări au devenit foarte accesibile în mediul online. Printre cele mai întâlnite se numără iluziile optice, exercițiile cu numere sau cuvinte lipsă și imaginile în care trebuie găsite diferențe

Aceste exerciții sunt o metodă eficientă de stimulare a minții, punând la încercare atenția, capacitatea de concentrare, memoria și logica. Totodată, rezolvarea lor în mod constant poate ajuta la menținerea agilității mentale și la antrenarea creierului pe termen lung. Ești gata să accepți provocarea?

Test de inteligență | Câte triunghiuri sunt în această poză?

În domeniul psihologiei, testele de inteligență sunt folosite pentru a măsura diverse capacități cognitive și pentru a estima coeficientul de inteligență (IQ) al unei persoane. De regulă, rezultatele obținute sunt împărțite în trei niveluri: sub medie, mediu și peste medie.

Aceste metode de evaluare au un rol esențial în analiza profilului psihologic, oferind indicii relevante despre modul în care o persoană procesează informația, învață lucruri noi și abordează rezolvarea problemelor. De asemenea, specialiștii consideră că exercițiile și provocările de tip cognitiv pot sprijini dezvoltarea și stimularea abilităților intelectuale.

Un test vizual aparent simplu a devenit o provocare pentru iubitorii de puzzle-uri. Imaginea prezintă o combinație de pătrate, dreptunghiuri și linii diagonale, iar întrebarea este una care le dă bătăi de cap multora: Câte triunghiuri sunt în această poză?

La prima vedere, majoritatea oamenilor identifică doar câteva triunghiuri. Însă, pe măsură ce analizează desenul, observă că unele forme sunt alcătuite din mai multe triunghiuri mai mici, iar altele se formează prin combinarea mai multor segmente.

Acest tip de exercițiu testează atenția la detalii, răbdarea și capacitatea de a observa forme ascunse. De aceea, astfel de provocări sunt populare pe rețelele sociale, unde utilizatorii dezbat minute în șir răspunsul corect.

Răspunsul corect: 15 triunghiuri

Ai reușit să le găsești pe toate fără să vezi răspunsul? Dacă nu, mai privește încă o dată imaginea și încearcă să identifici atât triunghiurile mici, cât și pe cele formate din mai multe părți. Uneori, cele mai evidente răspunsuri sunt și cele mai greu de observat.

CITEȘTE ȘI: TEST IQ | Doar 3% pot vedea peștele ascuns în această imagine. Tu ai reușit?

Test de logică | Rezolvați ecuația și găsiți valoarea triunghiului!

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