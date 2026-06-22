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Test de logică | Rezolvați ecuația și găsiți valoarea triunghiului!

De: David Ioan 22/06/2026 | 08:58
Test de logică | Rezolvați ecuația și găsiți valoarea triunghiului!
Test de logică | Rezolvați ecuația și găsiți valoarea triunghiului!
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test de inteligență, bazat pe o ecuație formată din cercuri, pătrate și triunghiuri. Obiectivul tău este determinarea valorii triunghiului.

Acest test a fost gândit pentru a-ţi stimulea gândirea critică, atenția la detalii și capacitatea de rezolvare rapidă a problemelor.

Test de logică

Puzzle‑urile de acest tip sunt considerate un exercițiu excelent pentru creier, fiind recomandate celor care vor să‑și îmbunătățească concentrarea și agilitatea mentală. În acest caz, cititorii trebuie să analizeze relațiile dintre formele geometrice și să deducă valoarea fiecăreia pentru a ajunge la soluția finală.

Rezolvați ecuația și găsiți valoarea triunghiului!

Pentru cei care vor să verifice dacă au găsit răspunsul corect, iată rezolvarea completă a ecuației:

cerc + cerc = 10, deci cerc = 5

cerc x patrat + patrat = 12, deci

5 x patrat + patrat = 12, deci

6 x patrat = 12, deci patrat = 2

cerc x patrat – triunghi x cerc = cerc, deci

5 x 2 – triunghi x 5 = 5, deci

10 – triunghi x 5 = 5, deci

triunghi x 5 = 10 – 5 = 5, deci

triunghi = 1 (solutia ecuatiei)

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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