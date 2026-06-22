Test de logică | Rezolvați ecuația și găsiți valoarea triunghiului!

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test de inteligență, bazat pe o ecuație formată din cercuri, pătrate și triunghiuri. Obiectivul tău este determinarea valorii triunghiului.
Acest test a fost gândit pentru a-ţi stimulea gândirea critică, atenția la detalii și capacitatea de rezolvare rapidă a problemelor.
Puzzle‑urile de acest tip sunt considerate un exercițiu excelent pentru creier, fiind recomandate celor care vor să‑și îmbunătățească concentrarea și agilitatea mentală. În acest caz, cititorii trebuie să analizeze relațiile dintre formele geometrice și să deducă valoarea fiecăreia pentru a ajunge la soluția finală.
Pentru cei care vor să verifice dacă au găsit răspunsul corect, iată rezolvarea completă a ecuației:
cerc + cerc = 10, deci cerc = 5
cerc x patrat + patrat = 12, deci
5 x patrat + patrat = 12, deci
6 x patrat = 12, deci patrat = 2
cerc x patrat – triunghi x cerc = cerc, deci
5 x 2 – triunghi x 5 = 5, deci
10 – triunghi x 5 = 5, deci
triunghi x 5 = 10 – 5 = 5, deci
triunghi = 1 (solutia ecuatiei)
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
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