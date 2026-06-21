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Test IQ exclusiv pentru genii | 74+1=21 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

De: Elisa Tîrgovățu 21/06/2026 | 17:03
Test IQ exclusiv pentru genii | 74+1=21 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 74+1=21 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
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Chiar dacă zilele de relaxare sunt pe final și urmează o nouă săptămână plină de activități, este important să vă mențineți mintea activă prin diferite provocări. Pentru astăzi, CANCAN.RO a pregătit un exercițiu de logică ce vă testează atenția și gândirea. Misiunea este simplă: modificați ecuația mutând un singur băț de chibrit astfel încât rezultatul să devină corect. Sunteți gata să acceptați provocarea și să găsiți soluția? Dacă da, spor la treaba!

Testele IQ sunt folosite pentru a evalua nivelul de inteligență și diverse abilități cognitive, precum gândirea logică, capacitatea de analiză, memoria și rezolvarea problemelor. Aceste evaluări sunt administrate de specialiști și pot oferi informații valoroase despre potențialul intelectual al unei persoane, fiind utile atât în identificarea elevilor cu aptitudini deosebite, cât și în depistarea unor dificultăți de învățare și adaptarea procesului educațional la nevoile fiecăruia.

Coeficientul de inteligență, cunoscut sub denumirea de IQ, reprezintă un indicator utilizat pentru evaluarea capacităților intelectuale ale unei persoane. Acesta este stabilit pe baza unor teste standardizate care analizează aspecte precum logica și abilitatea de a rezolva probleme.

În forma sa inițială, scorul IQ era calculat prin compararea vârstei mentale estimate în urma testării cu vârsta biologică a individului, rezultatul fiind exprimat sub forma unui raport între cele două valori.

La început, valoarea obținută în urma raportării vârstei mentale la cea cronologică era înmulțită cu 100 pentru a determina coeficientul de inteligență. În prezent, sistemul de evaluare este diferit. Rezultatele sunt raportate la performanțele populației generale și sunt calibrate astfel încât scorul mediu să fie 100.

Conform acestei metode, majoritatea persoanelor se încadrează într-un interval considerat obișnuit, cuprins între 85 și 115 puncte. Totodată, valorile foarte ridicate, de peste 130, sau cele sub 70 sunt întâlnite doar la un procent redus din populație.

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit

REZOLVARE: Provocarea de astăzi este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 74+1=21. Dacă nu ai descoperit mișcarea corectă, tot ceea ce trebuia să faci era să muți un băț de chibrit orizontal de la cifra 7 și să îl muți la cifra 1. Astfel, 7 devine 1, iar 1 devine 7. Prin urmare, ecuația corectă este 14+7=21.

Evaluarea capacităților cognitive se realizează adesea prin probe diverse menite să analizeze diferite aspecte ale funcționării intelectuale, precum raționamentul logic, percepția și organizarea spațială, memoria de scurtă durată, precum și aptitudinile numerice.

În cazul adulților, astfel de evaluări sunt utilizate frecvent pentru identificarea punctelor forte și a potențialului profesional, dar și pentru aprecierea compatibilității unei persoane cu cerințele unui anumit rol sau domeniu de activitate.

Testele de inteligență nu urmăresc, în general, să măsoare volumul de informații acumulate de o persoană de-a lungul vieții. Mai degrabă, acestea sunt concepute pentru a evalua procese cognitive precum capacitatea de învățare, reținerea informațiilor, rezolvarea de probleme și adaptarea la situații noi.

De-a lungul timpului au fost dezvoltate numeroase instrumente de evaluare a inteligenței. Un studiu publicat în 2017 a identificat peste 200 de tipuri diferite de teste. Deși toate urmăresc estimarea nivelului funcționării intelectuale, ele diferă prin metodele utilizate și prin accentul pus pe anumite aptitudini cognitive.

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